Dall'esplorazione outdoor al backup domestico: BLUETTI presenta Handsfree Power Station e la stazione di alimentazione portatile Elite 200 V2

Francoforte sul Meno, 5/03/2025

BLUETTI, leader nel settore delle stazioni di ricarica portatili e delle soluzioni energetiche ecologiche, è lieta di annunciare il lancio di due prodotti innovativi in Europa il 5 marzo: la serie Handsfree e l'Elite 200 V2. Queste innovazioni dimostrano l'impegno di BLUETTI nel fornire soluzioni energetiche sicure, affidabili e durature per un'ampia gamma di applicazioni domestiche e all'aperto.

Serie Handsfree: soluzione di alimentazione a zaino tutto in uno

La serie Handsfree introduce un nuovo modo per rimanere sempre carico in movimento con due modelli progettati per gli appassionati di attività all'aperto: escursionisti, fotografi, campeggiatori e avventurieri. Handsfree 1 è dotato di uno zaino BluePack 1 da 42 litri e di una stazione di ricarica da 300 W/268 Wh. Handsfree 2, dispone di un BluePack 2 più grande da 60 litri e di un power bank portatile da 700 W/512 Wh. Entrambi i modelli sono dotati di cinque porte di uscita, tra cui una presa CA, due porte di tipo C (100 W) e due porte USB-A; gli utenti possono caricare più dispositivi contemporaneamente. Gli zaini sono inoltre dotati di un design ad accesso laterale, che facilita la ricarica senza rimuovere lo zaino, consentendo agli utenti di alimentare dispositivi come fotocamere, droni e telefoni senza rallentare.

Elite 200 V2: il futuro delle stazioni di ricarica portatili

Sulla scia del successo dell'AC200P, BLUETTI presenta l'Elite 200 V2, una stazione di alimentazione portatile da 2 kWh di nuova generazione, costruita per garantire affidabilità a lungo termine ed efficienza senza pari.

17 anni di utilizzo con batteria per auto

Dotata di batterie LFP di qualità automobilistica, Elite 200 V2 offre un'incredibile durata di oltre 6.000 cicli, il che significa che può essere utilizzata quotidianamente per oltre 17 anni, ovvero 12 volte più a lungo delle batterie standard del settore.

Inoltre, la Elite 200 V2 è la prima della sua categoria a superare oltre 33 rigorosi test sulle batterie da parte del CNAS, garantendo prestazioni e stabilità superiori. Questo livello di durata offre agli utenti affidabilità a lungo termine, riducendo gli sprechi e promuovendo uno stile di vita energetico più sostenibile.

Più piccola del 40%, ma più potente

L'efficienza dello spazio è fondamentale per camper, piccole case e roulotte, e BLUETTI ha progettato Elite 200 V2 per fornire la massima potenza nel minimo spazio. Nonostante la sua capacità di 2 kWh, l'unità è più piccola del 40% rispetto al suo predecessore, misurando solo 35 x 25 x 32 cm, le dimensioni di una tipica stazione di alimentazione da 1 kWh.

Questa innovazione nel design è stata possibile grazie all'architettura interna wireless e alle celle prismatiche della batteria LFP, che consentono un impilamento a distanza zero per una maggiore efficienza. A differenza delle celle cilindriche convenzionali, le celle prismatiche immagazzinano più energia e offrono una maggiore stabilità strutturale, riducendo al minimo i potenziali difetti e garantendo al contempo una maggiore densità di potenza.

Potenza ultra silenziosa e altamente efficiente

A differenza dei rumorosi generatori tradizionali, Elite 200 V2 funziona a un livello ultra basso di 16 dB, più silenzioso di un sussurro. Grazie all'avanzato sistema di raffreddamento con cancellazione del rumore sviluppato da BLUETTI, fornisce energia senza interruzioni, senza disturbare il sonno, il lavoro o la tranquillità all'aperto.

Inoltre, Elite 200 V2 è progettato per garantire la massima efficienza con il minimo spreco. Quando è inattivo, consuma meno di 10 W all'ora, superando di gran lunga i prodotti della concorrenza. Anche se lasciato acceso tutta la notte con l'alimentazione CA/CC attiva, conserva il 94% della carica, rispetto all'81% delle stazioni di ricarica simili. Questo lo rende una delle stazioni di ricarica più efficienti dal punto di vista energetico oggi disponibili.

Prezzo e disponibilità

La serie Handsfree e Elite 200 V2 saranno disponibili per l'acquisto in Italia a partire dal 5 marzo 2025. Handsfree 1 e Handsfree 2 al prezzo rispettivamente di 398 EUR e 578 EUR, Elite 200 V2 a 1099 EUR, queste centraline di alta qualità saranno offerte con un esclusivo sconto del 5% per chi acquista in anticipo, dal 5 marzo al 5 aprile, disponibile sul sito ufficiale italiano di BLUETTI con il codice BLUETTIPR5.

A proposito di BLUETTI

In qualità di pioniere tecnologico nel settore dell'energia pulita, BLUETTI si impegna per un futuro sostenibile fornendo soluzioni di accumulo di energia verde a prezzi accessibili sia per uso interno che esterno. Attraverso iniziative come il programma LAAF (Lighting An African Family), BLUETTI si dedica a portare l'elettricità a 1 milione di famiglie africane in aree non collegate alla rete elettrica. Con una forte attenzione all'innovazione e alle esigenze dei clienti, BLUETTI si è affermata come leader di fiducia del settore in oltre 110 paesi e regioni.

Contatti

Alice Wang

Marketing Specialist

Email: alice@bluetti.com

Sito web: https://it.bluettipower.eu/