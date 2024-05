Damiano Marganella, La Pizza Di Damiano: il Bestseller su come raggiungere il successo con la pizza al taglio romana

Milano, 14.05.2024 – Gestire una pizzeria in maniera profittevole non è semplice. Tuttavia, come dimostra la storia delle celebri pizzerie “La Boccaccia” di Roma, vere e proprie icone di pizza romana al taglio già a partire dagli anni 2000, se da un lato la qualità dei prodotti usati e l’artigianalità nella preparazione ricoprono un ruolo importante in questo contesto, allo stesso modo il successo imprenditoriale è frutto di altri ingredienti fondamentali.

Per tutti coloro che desiderano portare al successo una pizzeria ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Damiano Marganella “LA PIZZA DI DAMIANO. Segreti Delle Pizze Al Taglio Romane: Tra Successo Imprenditoriale e Tradizione Familiare” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per raggiungere il successo grazie al prodotto più amato e conosciuto nel mondo, la pizza.

“Il mio libro parla di come ho iniziato il mestiere di pizzaiolo, quali sono stati gli ostacoli che ho dovuto affrontare e quali sono i segreti per avviare e portare avanti una pizzeria di successo” afferma Damiano Marganella, autore del libro. “Grazie ai miei contenuti, qualsiasi persona desiderosa di avviare un’attività in questo settore avrà sotto mano tutte le informazioni necessarie per intraprendere questo percorso partendo con il piede giusto”.

Secondo l’autore, sebbene il settore della ristorazione sia diventato anno dopo anno sempre più competitivo, ecco che la pizza rimane il principale strumento di collegamento tra un mercato, tanto italiano quanto mondiale, sempre più esigente dal punto di vista culinario e una professione, quella del pizzaiolo, sempre più ricercata sia in Italia che all’estero.

“Tutti noi siamo amanti della buona pizza. Inutile dire che gestire un’attività in questo settore è a dir poco profittevole, a patto però di seguire le indicazioni di qualcuno, come Damiano Marganella, che ha saputo fare della professione di pizzaiolo un vero e proprio business” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Dati alla mano, se c’è una tipologia di pizza che sta ricevendo sempre più consensi da parte dei consumatori di tutto il mondo, indubbiamente si tratta della pizza al taglio romana. Un motivo su tutti? L’artigianalità che la rende inimitabile”.

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno in quanto condivido la sua stessa vision imprenditoriale basata sul dare valore agli altri” conclude l’autore. “Il team Bruno Editore mi ha accompagnato con professionalità nel corso di tutto l’iter editoriale permettendomi di pubblicare questo libro che sono certo sarà di grande utilità per tante persone”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3WtYDO4

Damiano Marganella nasce a Roma nel 1985. Nel 2003 si diploma all’Istituto Professionale di Cinema e Televisione Roberto Rossellini. L’anno successivo segue le orme del padre ed entra nel mondo della ristorazione. Oggi è considerato uno dei maggiori esperti di pizza romana al taglio. Contatti: damianomarganella@yahoo.it ; direzionelaboccaccia@gmail.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 33 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it