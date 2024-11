Omicidio sindaco Angelo Vassallo, 4 arresti: c’è anche ufficiale carabinieri

Disposti quattro arresti per l'omicidio del sindaco di Pollica (Salerno), Angelo Vassallo, a 14 anni di distanza (fu ucciso il 5 settembre del 2010). Si tratta, in particolare, di un ufficiale dei carabinieri, del figlio di un boss nonché collaboratore di giustizia, di un imprenditore e di un ex brigadiere dell'Arma. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, il movente dell'assassinio sarebbe legato alla scoperta, da parte del sindaco, di un traffico di stupefacenti riconducibile ad ambienti camorristici e nel quale sarebbero stati coinvolti anche esponenti dell'Arma.