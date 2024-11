Si è conclusa con la richiesta di rinvio a giudizio per quattro poliziotti l'udienza preliminare del processo Borsellino per la strage di Via D'Amelio. Ai quattro, ex appartenenti al gruppo di indagine Falcone-Borsellino, viene contestato dalla procura di aver reso false dichiarazioni nel corso delle loro deposizioni in qualità di testi.