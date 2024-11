Bisceglie, al via la nuova edizione del Cantatour: l’8 novembre al Teatro Politeama

Prende il via da Bisceglie l’edizione 2024 del Cantatour, l’evento itinerante organizzato da Telebari e Radiobari, co-finanziato da Pugliapromozione, che dall’8 al 22 novembre porterà la musica e il divertimento in quattro città della regione. L’appuntamento con la prima serata è previsto per venerdì 8 novembre al teatro Politeama di Bisceglie; a intrattenere il pubblico sarà Renato Ciardo con il supporto della voce fuori campo di Silvia De Sandi. In un evento a metà tra il Karaoke e la Corrida, l’obiettivo è quello di mettere al centro il pubblico, invitando i presenti a cantare sul palco i loro brani preferiti, rendendoli così i veri protagonisti della serata. L’evento, completamente gratuito, è anche l’occasione per portare in Puglia i grandi nomi della musica e del cantautorato italiano. Il primo ospite per la tappa di Bisceglie sarà Fausto Leali; l’artista bresciano si esibirà cantando e coinvolgendo il pubblico sulle note dei brani che lo hanno reso famoso a livello internazionale. L’evento è già sold-out, ma si accettano ancora prenotazioni in over-booking su https://www.telebari.it/ e radiobari.net, cliccando al link dedicato - https://cantatour.cliccail.link/.

Ma il Cantatour non è solo l’occasione per passare una serata in compagnia all’insegna della musica. La scelta delle quattro località per le tappe dello show è pensata per offrire a pugliesi e turisti la possibilità di visitare luoghi molto conosciuti sulla carta ma a volte poco esplorati. Il ricco patrimonio storico di Bisceglie è infatti tale da permettere un viaggio indietro nel tempo, non solo in estate ma durante tutto l’anno. Sfruttando le giornate miti che caratterizzano la Puglia fino a dicembre, si può ammirare il Castello Svevo con le sue tre torri e le residenze nobiliari come Palazzo Tupputi, ma anche la Cattedrale romanica di San Pietro Apostolo che spicca tra i vicoli della città vecchia. Inoltre, Bisceglie è anche un punto strategico per raggiungere i dolmen, monumenti megalitici che portano il nome di Chianca e Albarosa, ma non solo. La cittadina della Bat è ben collegata con le altre due perle dell’Adriatico, Trani e Barletta che, assieme a Bisceglie, offrono anche lunghe passeggiate sul litorale che si estende per decine di chilometri. Infinite anche le specialità culinarie, una su tutte i famosi sospiri, i dolci tipici biscegliesi ormai esportati in tutto il mondo.

Tra una passeggiata e un percorso culinario, l’8 novembre si inaugura la nuova stagione del Cantatour, data a cui seguiranno altri tre appuntamenti; il 9 novembre, nel teatro dei Trulli di Alberobello, serata che vedrà come ospite speciale Mauro Repetto (ex componente degli 883). E ancora il 15 novembre al teatro Speciale di Fasano, occasione in cui si esibirà sul palco Adriano Pappalardo. Il Cantatour 2024 si chiuderà poi il 22 novembre al Teatro Rossini di Gioia del Colle, appuntamento che vedrà protagonista lo storico gruppo musicale degli Audio 2.