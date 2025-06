Davide Ramognino, La Finestra: “Sostituire gli infissi è una scelta che incide sul comfort, sul valore e sulla qualità della vita”

La Spezia, 17/6/2025. In un momento storico in cui gli incentivi pubblici non sono più l’unica leva per decidere una ristrutturazione, torna centrale una domanda semplice ma fondamentale: ha ancora senso sostituire i vecchi infissi? Per Davide Ramognino, socio titolare de La Finestra di La Spezia, la risposta è sì. Ma a patto che la scelta sia consapevole, ben ponderata e affidata a professionisti del settore.

«Cambiare gli infissi non è solo una questione di efficienza energetica – spiega Ramognino – ma significa migliorare realmente la vivibilità degli ambienti. Un serramento ben progettato, installato correttamente e scelto in base alle caratteristiche dell’abitazione può fare la differenza sul comfort, sull’isolamento acustico e sul benessere quotidiano». E questo vale a prescindere da bonus e detrazioni.

Oggi infatti la sostituzione degli infissi ha un impatto immediato su più fronti: si riducono le dispersioni di calore in inverno e si limita il surriscaldamento estivo, con un conseguente risparmio sulle bollette. Inoltre, i serramenti moderni, soprattutto quelli in PVC, garantiscono prestazioni nettamente superiori anche contro il rumore esterno, con benefici notevoli per chi vive in città o in zone trafficate. Ma c’è di più: un infisso di qualità, certificato e performante, incide positivamente anche sul valore immobiliare della casa. «è importante sottolineare – precisa Ramognino – che un’abitazione con serramenti ad alte prestazioni migliora la classe energetica e quindi può acquistare valore sul mercato. E non è solo una questione economica».

Naturalmente, non tutti gli infissi sono uguali. E non basta scegliere un prodotto “bello” o costoso. Serve una valutazione tecnica puntuale, che tenga conto di materiali, vetri, ferramenta, modalità di apertura e, soprattutto, delle caratteristiche architettoniche dell’immobile. «Il nostro lavoro – aggiunge Ramognino – parte sempre da un’analisi del contesto. Non vendiamo finestre, offriamo soluzioni su misura. E accompagniamo il cliente in tutte le fasi: dalla consulenza iniziale alla posa, fino alla certificazione».

La Finestra è attiva dal 1990 e fa parte del circuito dei Premium Partner Oknoplast, selezionati su scala nazionale per competenza, aggiornamento e qualità dell’installazione. Una garanzia ulteriore, in un settore dove improvvisazione e pressappochismo sono sempre in agguato. «Il nostro consiglio – conclude Ramognino – è di non lasciarsi guidare solo dal prezzo o dall’offerta del momento. Oggi più che mai serve fare scelte consapevoli, con l’aiuto di professionisti seri.

