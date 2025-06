Debora Santorsi, Missione Felicità: il Bestseller su come valorizzare il proprio potenziale in 3 fasi con il Metodo M.I.A.

Milano, 27.06.2025 – Molti di noi si svegliano la mattina con la consapevolezza di vivere una vita che semplicemente non gli appartiene. Come se non bastasse, a lungo andare, questa situazione porta a rimanere intrappolati in un circolo vizioso di stress, insoddisfazione e relazioni superficiali, rendendo la propria esistenza a corto di entusiasmo. Fortunatamente una soluzione esiste.

Per tutti coloro che desiderano iniziare un viaggio di trasformazione finalizzato alla valorizzazione del proprio potenziale ma non sanno da dove iniziare, esce oggi il libro di Debora Santorsi “MISSIONE FELICITÀ. Guida In 3 Fasi Con Il Metodo M.I.A. Per Coltivare La Felicità Come Competenza Sostenibile Per Imprenditori E Aziende, Creando Un Ambiente Positivo E Incrementando La Produttività” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per coltivare una felicità autentica e duratura ottenendo cambiamenti concreti in modo semplice.

“Il mio libro è una guida esperienziale in 3 fasi, basata sul Metodo M.I.A., che accompagna il lettore a coltivare la felicità come una competenza sostenibile” afferma Debora Santorsi, autrice del libro. “Un percorso autentico, fondato su psicologia positiva, consapevolezza ed evoluzione personale e organizzativa, che aiuta persone e aziende a creare ambienti positivi, relazioni sane e una maggiore produttività. Il tutto con un approccio umano, concreto e trasformativo”.

Secondo l’autrice, un modo concreto per coltivare la felicità sostenibile è imparare a misurare il proprio livello di benessere emotivo in modo consapevole e costante. Ecco quindi che, attraverso il libro, il lettore viene accompagnato nell’individuazione dei propri “indicatori di felicità”, per capire dove si trova davvero e cosa può iniziare a fare, sin da subito, per ritrovare equilibrio, energia e direzione.

“Leggendo questo libro si comprende il motivo per cui Debora Santorsi ha deciso di scriverlo: condividere il proprio percorso di rinascita da una vita segnata da difficoltà, mancanze e condizionamenti, alla scoperta di una felicità possibile, concreta e allenabile” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Un atto di gratitudine verso la vita, una guida per chi oggi si sente smarrito, demotivato o in balia di uno stato d’animo che non rispecchia il proprio potenziale”.

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno perché desideravo un partner editoriale che credesse davvero nel valore del cambiamento e nella forza delle storie vissute” conclude l’autrice. “Bruno Editore non pubblica semplicemente libri: costruisce ponti tra contenuti di valore e persone in cerca di ispirazione e strumenti pratici. La scelta giusta per dare voce alla mia missione”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/450GT17

Debora Santorsi, nata a Pavia nel 1980, è cresciuta in un contesto semplice e resiliente, dove ha imparato fin da piccola che ogni difficoltà può essere un’opportunità di rinascita. Mamma di Gioia e Gabriel, e compagna di vita di Francesco, che sceglie ogni giorno con amore. Debora ha trasformato le sue esperienze personali in una missione professionale: aiutare persone e organizzazioni a coltivare la felicità come competenza sostenibile. Dopo una laurea in Psicoeconomia e un percorso ventennale nel mondo aziendale, oggi è Consulente di Benessere Aziendale, Coach Professionista e Chief Happiness Officer. Coniugando autenticità, scienza e passione, ha creato il Metodo M.I.A., portando la sua visione nelle imprese e nelle vite di chi sceglie di allenare il proprio benessere per vivere e lavorare con più significato. Per info: www.deborasantorsi.it

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 35 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

