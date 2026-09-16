Dermacolor e BeDimensional presentano a SIMAC il nuovo prodotto conciario con cristalli bidimensionali Dermasoft Climaflex BDM

Milano, 16 settembre 2026 – Dermacolor e BeDimensional presentano ufficialmente Dermasoft Climaflex BDM in occasione di LINEAPELLE 108 e, nello specifico, all’interno di SIMAC Tanning Tech 2026. La presenza all'evento si inserisce nel più ampio dialogo che il settore sta sviluppando attorno all'innovazione dei materiali e ai nuovi approcci alla lavorazione della pelle, offrendo l'opportunità di approfondire applicazioni innovative e il loro contributo all'evoluzione delle performance del prodotto finito.

Dermasoft Climaflex BDM nasce dall’integrazione del know-how di BeDimensional nella produzione e nell’applicazione di materiali bidimensionali e delle competenze di Dermacolor nella chimica conciaria. L’ausiliario incorpora nitruro di boro esagonale 2D (h-BN) in una formulazione liquida concentrata, progettata per distribuirsi all’interno della struttura fibrosa del pellame.

Uno degli elementi distintivi della soluzione è la possibilità di inserirla nei tradizionali processi di lavorazione della pelle. Dermasoft Climaflex BDM può infatti essere utilizzato nelle fasi di concia, riconcia e rifinizione, senza richiedere modifiche sostanziali agli impianti o alle linee produttive esistenti, dunque facilitandone l’integrazione nei processi industriali.

Materiali bidimensionali per nuove funzionalità del pellame

L’impiego del nitruro di boro esagonale 2D consente di intervenire sulle caratteristiche del pellame sfruttando le proprietà del materiale integrato nella formulazione. Grazie alla sua elevata resistenza meccanica e conducibilità termica, l’h-BN bidimensionale contribuisce all’aumento della tenacità della pelle e alla dissipazione del calore accumulato sulla superficie e a una più efficace gestione della temperatura. La struttura lamellare dei cristalli può inoltre contribuire alla resistenza fisica del pellame sottoposto a sollecitazioni meccaniche.

Dermasoft Climaflex BDM è pensato per lo sviluppo di pellami che combinano prestazioni meccaniche, gestione termica e comfort. Le caratteristiche del prodotto possono trovare applicazione in diversi segmenti della filiera, dall’automotive alla calzatura, dalla pelletteria all’abbigliamento tecnico, nei quali resistenza, comfort termico e leggerezza assumono un ruolo sempre più rilevante nella progettazione del prodotto finale.

L’innovazione nel settore conciario passa sempre più dalla capacità di conferire al pellame proprietà funzionali in grado di rispondere a esigenze che vanno oltre l’estetica e la lavorabilità del materiale. In questo contesto, l’integrazione dei cristalli bidimensionali nei processi industriali consolidati apre nuove prospettive per l’evoluzione della pelle, ampliando le possibilità di applicazione e sviluppo per l’intera filiera.

“Dermasoft Climaflex BDM rappresenta un esempio concreto di come l’integrazione dei cristalli bidimensionali possa introdurre nuove e migliori funzionalità in materiali già ampiamente utilizzati dall’industria” ha dichiarato Andrea Gamucci, Chief Strategic Marketing Officer di BeDimensional. “La presentazione a SIMAC Tanning Tech è un passaggio importante perché ci permette di portare il prodotto all’attenzione del mercato e di confrontarci direttamente con le esigenze degli operatori della filiera”.

“Con Dermasoft Climaflex BDM abbiamo lavorato per integrare le potenzialità del nitruro di boro esagonale 2D nella chimica conciaria, sviluppando un prodotto pensato per inserirsi nei processi esistenti” ha riferito Andrea Meucci, Technical Manager di Dermacolor. “SIMAC rappresenta per noi un’importante occasione per presentarlo al settore e mostrare come l’innovazione nella formulazione possa contribuire allo sviluppo di nuove generazioni di pellami.”

BeDimensional e Dermacolor a LINEAPELLE

Dermasoft Climaflex BDM sarà presentato a SIMAC Tanning Tech 2026, dal 15 al 17 settembre 2026, presso Fiera Milano Rho.

Padiglione 18 | Stand E38

Presso lo spazio espositivo sarà possibile approfondire le caratteristiche tecniche della soluzione, le modalità di integrazione nei processi conciari e i risultati ottenuti sui diversi tipi di pellame.

BeDimensional SpA

BeDimensional è un'azienda leader nella produzione e nello sviluppo di grafene a pochi strati atomici (FLG) e nitruro di boro esagonale a pochi strati atomici (FLhBN o FLB) di alta qualità. La missione è produrre questi cristalli bidimensionali a livelli industriali e a costi competitivi, rivoluzionando il settore manifatturiero grazie a materiali più efficienti, sostenibili e ad alte prestazioni.

Nata come spin-off dei Graphene Labs della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, un centro globale di eccellenza nella ricerca sui materiali, il profondo know-how scientifico di BeDimensional serve come base per il suo piano aziendale volto a una rapida transizione verso la piena industrializzazione.

Il processo di BeDimensional produce FLG e FLhBN con spessori atomici, rendendoli i materiali di massima qualità disponibili sul mercato dei cristalli bidimensionali. Questi cristalli possono essere facilmente integrati in qualsiasi materiale, conferendo loro molteplici proprietà che migliorano le prestazioni e la durata. Le tecnologie di BeDimensional sono state applicate con successo in vari settori, dai prodotti per lo stoccaggio e la conversione dell’energia ai tessuti intelligenti, vernici, rivestimenti e materiali compositi.

Le tecnologie comprovate e il potenziale di crescita di BeDimensional hanno attirato l’interesse di importanti investitori come Eni Next e fondi di venture capital come CDP Venture, Eureka! Venture, Nova Capital, Pellan, della Banca Europea per gli Investimenti e di Boldrocchi Group.

Dermacolor Srl

Dal 1981, Dermacolor opera a Castelfranco di Sotto, in Toscana, nel cuore di uno dei più importanti distretti conciari internazionali, ed è specializzata nello sviluppo e nella produzione di soluzioni chimiche per tutte le fasi della lavorazione della pelle, dalla concia alla rifinizione. Negli anni l’azienda ha ampliato struttura e capacità operative, dotandosi di laboratori avanzati, impianti dedicati alla concia e alla rifinizione e oltre 2.000 metri quadrati destinati allo stoccaggio.

Da una forte radice toscana, Dermacolor ha progressivamente esteso il proprio raggio d’azione: oggi dichiara una presenza capillare nei principali mercati internazionali, sostenuta da una rete di tecnici, agenti e partner e da un’organizzazione commerciale che comprende una funzione specificamente dedicata all’estero. Un percorso che testimonia la capacità di portare competenze e innovazione italiane oltre i confini nazionali, interpretando le esigenze di una clientela sempre più internazionale.

A caratterizzare la fase attuale è anche una significativa componente di imprenditoria femminile. Viola Palagini e Valentina Palagini guidano oggi Dermacolor insieme a Andrea Meucci e Marco Meucci, dando continuità alla storia aziendale attraverso un modello nel quale rigore scientifico, attenzione alle persone, sostenibilità e capacità di ascolto diventano leve di innovazione.

Dermacolor racconta così un Made in Italy contemporaneo: radici territoriali e visione globale, tradizione industriale e ricerca, continuità familiare e leadership femminile, al servizio dell’evoluzione di una delle filiere simbolo dell’eccellenza manifatturiera italiana.

Contatti:

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MSL - Ufficio stampa BeDimensional SpA:

bedimensional@mslgroup.com

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