Desay Battery presenta soluzioni di accumulo di energia full stack al Battery Expo 2025 in Vietnam

HUIZHOU, Cina, 27 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Desay Battery, fornitore leader a livello mondiale di soluzioni complete per l'accumulo energia, ha presentato le sue celle di accumulo di energia sviluppate internamente, i sistemi di accumulo residenziali e commerciali e le soluzioni C&I containerizzate al Battery Expo 2025, in programma dal 25 al 27 giugno. Queste tecnologie avanzate hanno richiamato l'attenzione sull'allineamento con le crescenti esigenze di accumulo energia in Vietnam. Nel corso dell'evento Desay Battery ha firmato anche accordi di cooperazione con partner locali, ampliando ulteriormente la propria espansione strategica nel sud-est asiatico.

A causa dell'obsolescenza delle infrastrutture elettriche, delle frequenti restrizioni energetiche per l'industria e di altri fattori, in Vietnam si assiste a una domanda di accumulo energia senza precedenti. Le proiezioni di mercato indicano una crescita annua del 35% per il 2025, con un fatturato previsto per il settore che supererà i 500 milioni di USD. Il rapido sviluppo del settore dei veicoli elettrici (EV) ha alimentato anche la crescente domanda di batterie al litio. In qualità di leader mondiale nelle soluzioni complete per l'accumulo di energia, le offerte di Desay Battery rispondono direttamente a queste esigenze emergenti.

I sistemi C&I dell'azienda, disponibili in configurazioni di piccole, medie e grandi dimensioni, sono dotati di celle ad alta capacità, piattaforme EMS intelligenti e supporto per l'integrazione PV-diesel e arbitraggio picco-valle. Il sistema di container raffreddato a liquido da 5 MWh, con sicurezza certificata UL9540A e design plug and play, consente un'implementazione efficiente in ambienti di rete, industriali e delle microreti. L'azienda ha presentato anche i suoi sistemi di batterie UPS ad alta capacità, progettati per i data center, che riducono sia l'ingombro, fino al 70%, sia i costi del ciclo di vita.

Dietro questo solido ecosistema di prodotti c'è la competenza di Desay Battery nella progettazione e produzione end to end. Utilizzando un sistema di gestione della qualità fondato sull'innovazione, l'azienda adotta un framework SIPOC completo e un progetto di sicurezza a otto livelli, tra cui una gestione termica e antincendio intelligente basata su EMS. Tutte le celle della batteria vengono sottoposte a test di foratura, mentre i livelli PACK e di sistema integrano difesa proattiva, soppressione intelligente e doppio controllo ingnifugo.

Desay Battery gestisce anche una filiera produttiva integrata verticalmente, che spazia dall'integrazione delle celle a quella del sistema. Con una capacità pianificata di 20 GWh, oltre 14 moduli automatizzati e linee PACK e una fabbrica intelligente di 100.000 metri quadrati, l'azienda può raggiungere una capacità di integrazione dei sistemi di oltre 25 GWh all'anno. Il design CCS, l'EMS adattivo e la sicurezza antincendio multilivello consentono l'accumulo di energia personalizzabile e su larga scala, per applicazioni commerciali e di pubblica utilità.

Con oltre due decenni di esperienza al servizio di importanti clienti globali, Desay Battery continua a fornire soluzioni di batterie al litio performanti a OEM e integratori di alto livello. Tra i riconoscimenti più recenti vi è la ripetuta apparizione nell'elenco Energy Storage Tier 1 di Bloomberg relativo al secondo trimestre del 2025, a conferma della leadership dell'azienda nel settore e del suo impatto globale continuativo.

Per maggiori informazioni visitare il sito http://www.desayest.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2719589/1.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/desay-battery-presenta-soluzioni-di-accumulo-di-energia-full-stack-al-battery-expo-2025-in-vietnam-302491957.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.