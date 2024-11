DI MARCO PRESENTA SLICES OF ART: LO STREET FOOD SI VESTE DI ARTE

ROMA, 28 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Di Marco, l'azienda che ha inventato e reso famosa nel mondo La Pinsa, presenta oggi un affascinante progetto, in cui la pinsa, street food per definizione, si veste di street art, in un connubio divertente, colorato e gustosissimo.

La Pinsa Di Marco è una vera opera d'arte. Nata dall'intuizione di Corrado Di Marco, si è evoluta nel tempo, perfezionandosi fino a diventare un'icona di gusto e qualità. È da questa consapevolezza che è nata l'esigenza di creare un contenitore che fosse all'altezza della sua unicità. Quello che una volta era un banale, anonimo cartone da asporto doveva perdere il ruolo secondario di semplice "scatola" per diventare esso stesso un'opera d'arte, degna di contenere un prodotto d'eccellenza, gustoso, leggero ed unico al mondo.

E per ottenere questo "scrigno" ideale è stata avviata la collaborazione con tre dei più noti street artist italiani - Camilla Falsini, Lucio Schiavon, Daniele Tozzi- per far sì che la migliore street art potesse vestire il migliore street food. Nasce così la "PBox", una tela contemporanea, che oltre a contenere un'opera d'arte, la Pinsa, racchiude la creatività e lo stile degli artisti che ne hanno reinterpretato la storia e i valori.

Ad ogni artista è stato chiesto di dare forma aI valori e caratteristiche che rendono unica la Pinsa e ciascuno di loro ha creato un'opera colorata, divertente e bellissima, in pieno spirito street e moderno. Tre box, completamente diverse una dall'altra, per poter scegliere quella che meglio si addice al proprio umore, al proprio stile, al proprio "gusto" artistico.

"Siamo molto orgogliosi – afferma Alberto Di Marco, Ceo dell'omonima azienda- di poter offrire a tutti i nostri clienti e di conseguenza a tutti i consumatori che ordineranno la Pinsa a casa un vero e proprio pezzo di arte, anzi due: La Pinsa stessa e la sua confezione disegnata da artisti che rappresentano l'avanguardia dell'arte moderna e contemporanea"

Camilla Falsini ha rappresentato la condivisione partendo dalla forma ovale che contraddistingue la Pinsa e la rende perfetta per essere gustata e condivisa in compagnia. Non è un caso che nella sua opera sia presente l'elemento umano, fondamentale per trasmettere il senso di convivialità e tradizione.

Lucio Schiavon ha raccontato la storia che rende unica la pinsa: la storia della sua invenzione. Un percorso di passione, determinazione e intuito, che inizia dal laboratorio di Corrado Di Marco e che arriva ad ognuno di noi. Con il suo tratto inconfondibile ha rappresentato la vitalità e l'energia di un laboratorio geniale (e molto romano), che è stato capace di creare una prelibatezza rara.

Daniele Tozzi con i suoi lettering creativi ha narrato attraverso parole chiave ciò che rende unica La Pinsa. Questo perché la pinsa non è solo un piatto che sta conquistando le tavole degli italiani, è anche autenticità, eccellenza, croccantezza, digeribilità e molto altro.

Le Pbox, prodotte inizialmente con una tiratura di 1 Milione di pezzi, verranno distribuite nelle migliori pinserie italiane e internazionali.

