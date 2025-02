DigiFT collabora con Invesco riguardo a una soluzione tokenizzata

SINGAPORE, 20 febbraio 2025 /PRNewswire/ -- DigiFT, un exchange on-chain autorizzato a Singapore, annuncia che la piattaforma offrirà un token DigiFT che investirà nelle strategie di credito privato di Invesco.

I token DigiFT saranno disponibili per investitori accreditati e istituzionali tramite DigiFT e accetteranno sottoscrizioni e riscatti in valute legali come USD e stablecoin come USDC e USDT. La strategia mira a fornire un elevato livello di reddito corrente, compatibile con la salvaguardia del capitale, investendo principalmente in prestiti senior garantiti ad aziende con profilo operativo stabile, generazione di flussi di cassa affidabile e solida copertura patrimoniale.

Secondo RWA.xyz, il credito privato è la classe di attività alternativa più popolare, rappresentando il 68% delle attività tokenizzate del mondo reale, superando persino i titoli del Tesoro USA tokenizzati, come i T-Bill. Questa tendenza potrebbe continuare perché si prevede che i tassi dei titoli del Tesoro USA scenderanno rispetto ai massimi recenti.

Poiché le piattaforme RWA continuano a diffondersi, DigiFT punta a diventare il partner preferito dei principali operatori istituzionali. DigiFT è stata recentemente nominata partner di distribuzione autorizzato per un altro gestore patrimoniale globale, che ha lanciato il suo primo fondo del mercato monetario tokenizzato.

"Riteniamo che collaborare con i team migliori per portare on-chain i migliori asset della categoria sia più importante che essere i primi sul mercato. Per portare asset di livello veramente istituzionale on-chain non serve altro che avere i migliori partner del settore come Invesco", spiega Henry Zhang, fondatore e amministratore delegato di DigiFT.

"Sulla scia dei rapidi sviluppi nella tecnologia dei registri distribuiti, la tokenizzazione dei fondi è una delle tendenze più notevoli. Molti dei vantaggi di questa innovazione stanno trovando un nuovo spazio nel comparto della gestione patrimoniale, trasformando il settore. "Guardiamo con fiducia al fatto che una piattaforma innovativa come DigiFT offra questa soluzione, aprendo maggiori opportunità di investimento per gli investitori", commenta Noelle Lim, Ceo di Invesco per Singapore e responsabile delle banche private per l'Asia escluso il Giappone. DigiFT ha inoltre stretto varie partnership con depositari come Copper, Komainu, Rakkar e Zodia per fornire accesso integrato alle sue RWA tokenizzate per i gestori patrimoniali e i proprietari Web3, come hedge fund, società di trading buy-side e gestori della tesoreria DAO. DigiFT sta cercando attivamente di collaborare con più emittenti, protocolli DeFi, dApp e altri protocolli Web3 per consentire agli utenti di diverse blockchain di accedere a rendimenti RWA di livello istituzionale on-chain.

Informazioni su DigiFT ( www.digift.sg )

DigiFT è il primo exchange conforme alle normative per asset reali on-chain ad aver ottenuto la licenza dalla Monetary Authority di Singapore come operatore di mercato riconosciuto e fornitore di servizi sui mercati dei capitali. DigiFT consente ai proprietari di asset, in particolare agli istituti finanziari, di emettere token di sicurezza basati su blockchain che gli investitori possono negoziare con liquidità continua utilizzando un Automated Market Maker (AMM).

Informazioni su Invesco

Invesco è una società di gestione investimenti indipendente che si impegna a offrire un'esperienza di investimento che aiuti le persone a ottenere di più dalla vita. Borsa di New York: IVZ; www.invesco.com.

Disclaimer: DigiFT e/o le sue affiliate si impegnano ai fini dell'accuratezza e dell'affidabilità delle informazioni fornite, ma non garantiscono né l'una né l'altra e non accettano alcuna responsabilità (sia per illecito civile, contrattuale o altro) in relazione a eventuali perdite o danni derivanti da eventuali inesattezze, omissioni o decisioni, azioni o assenza di azione basate sulle informazioni contenute nel presente articolo o dipendenti dalle stesse. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, richiedere una consulenza legale e finanziaria indipendente.

