Digital Clef: nasce il partner strategico che porta metodo e trasparenza nel marketing delle PMI italiane

Con oltre 10 anni di esperienza nel settore, Flavio Mazzanti lancia Digital Clef: un'agenzia di marketing strategico nata per rispondere alla crisi di fiducia delle PMI verso un mercato saturo di promesse vuote. Un modello fondato su analisi, metodo e risultati misurabili.

Bologna, 1 Giugno 2025

Flavio Mazzanti, figura di riferimento nel panorama della SEO italiana, e il suo team di professionisti, con oltre un decennio di esperienza nel digital marketing, annunciano ufficialmente la nascita di Digital Clef, agenzia di marketing strategico con sede a Bologna. Il progetto nasce con un obiettivo preciso: offrire alle PMI italiane in fase di crescita e alle aziende in trasformazione digitale un partner capace di trasformare il marketing in un sistema integrato, misurabile e governato.

Un mercato saturo di rumore, PMI in cerca di regia

Il marketing digitale italiano attraversa una fase critica. Le PMI investono risorse significative in campagne, contenuti e aggiornamenti dei propri asset digitali, ma i risultati oscillano, si fermano o non trovano continuità. La causa, nella maggior parte dei casi, è l'assenza di regia. Le decisioni vengono prese sull'urgenza, non sulla strategia. Il marketing diventa una corsa, non un sistema.

A complicare il quadro, un ecosistema affollato da agenzie generaliste e figure autoproclamate "guru" del settore, che propongono soluzioni preconfezionate e promesse di risultati immediati. La conseguenza è una progressiva erosione della fiducia delle imprese verso il marketing digitale nel suo complesso.

La risposta di Digital Clef: analisi, metodo e sartorialità

Digital Clef nasce con una convinzione di fondo: il marketing non deve essere rumoroso, deve essere lucido. L'agenzia si posiziona come partner strategico e struttura la propria offerta attorno a quattro pilastri fondamentali:

Strategia & Analisi. Ogni progetto parte dall'ascolto e dai dati. Prima di agire, con Digital Clef si definiscono obiettivi, si identificano incoerenze e si costruisce un piano misurabile. Non esistono soluzioni standard.

Performance. Brand positioning, SEO, GEO, search strategy, ADV performance e growth: le attività operative sono sempre collegate agli obiettivi aziendali e monitorate con metodo. Brand e performance vanno di pari passo.

Consulenza e Formazione. In Digital Clef si accompagnano le imprese nella crescita della loro maturità digitale attraverso servizi di consulenza e formazione 1-to-1, con l'obiettivo di rendere ogni azienda più consapevole e autonoma nel tempo.

"L’identità nasce da anni di lavoro, di relazioni costruite con cura, di scelte fatte con metodo" dichiara Flavio Mazzanti. "[…] Da problemi risolti insieme, da strategie che hanno funzionato, da errori commessi grazie ai quali abbiamo imparato e dalle esperienze che ci hanno insegnato tanto. Questa è Digital Clef.”

I valori che guidano il progetto

Digital Clef opera secondo principi che non sono solo claim di posizionamento, ma comportamenti concreti: qualità, affidabilità, trasparenza, fiducia, sinergia e sartorialità. L'agenzia non promette risultati immediati. Costruisce sistemi che funzionano nel tempo, lasciando nelle aziende con cui collabora una maturità reale e misurabile.

Chi è Digital Clef

Digital Clef (www.digitalclef.it) è un'agenzia di comunicazione e marketing strategico con sede a Bologna, zona Roveri. Fondata da Flavio Mazzanti, offre servizi di analisi, strategia, brand positioning, SEO, GEO, search strategy, ADV performance, email marketing, web analytics, sviluppo web e consulenza 1-to-1 a PMI strutturate e aziende in trasformazione digitale in tutta Italia, operando come partner strategico integrato.

Referente: Flavio Mazzanti - Digital Clef

Email: info@digitalclef.it

Sito Web: www.digitalclef.it

Sede: Via del Fonditore, 12 (Bologna, zona Roveri) - Emilia-Romagna

Contatti:

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info@digitalclef.it

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