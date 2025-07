Disegnare ovunque, istantaneamente: Wacom MovinkPad 11 stimola una creatività senza limiti

Wacom MovinkPad 11 è un innovativo tablet creativo portatile che ridefinisce il concetto stesso di dispositivo di disegno digitale. A differenza dei tablet pensati per l'intrattenimento, è progettato per catturare i momenti di ispirazione e aiutare gli utenti a dedicarsi totalmente al disegno, sempre e dovunque. La funzione Disegno Rapido e il flusso di lavoro ininterrotto tengono viva la creatività.

TOKYO, 17 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Wacom presenta Wacom MovinkPad 11, un pad creativo completo che trasforma il disegno in una facile attività quotidiana. Tracciare schizzi per divertimento o catturare l'ispirazione? Non fa differenza: con questo dispositivo è facile iniziare subito a disegnare! Progettato per i momenti di ispirazione creativa, è pronto all'uso non appena si prende in mano la penna e funziona con Android 14 per un'esperienza familiare e intuitiva.

Disegnare senza limiti.

Wacom MovinkPad 11 non è un semplice tablet, ma è progettato per rendere il disegno digitale un'attività semplice e divertente anche per i meno esperti. Include tutto il necessario per iniziare a disegnare: nessun PC, nessuna configurazione, solo una penna digitale e una tela. Il suo corpo leggero è dotato di un display multi-touch da 11,45" con vetro opaco leggermente satinato che riduce il riflesso per non disturbare la concentrazione. È dotato della penna Wacom Pro Pen 3 senza batteria, ampiamente utilizzata e apprezzata dai professionisti creativi per la sua precisione e sensazione di disegno su carta. Basta un semplice tocco e una breve pressione della penna: il dispositivo si attiva ed è pronto a catturare i momenti di ispirazione.

A casa, a scuola, in bar o in viaggio, Wacom MovinkPad 11 si adatta facilmente ai momenti creativi di tutti i giorni.

"Wacom MovinkPad 11 è pensato per chi non riesce a smettere di disegnare", ha affermato Koji Yano, Senior Vice Presidenti di Wacom Branded Business. "Questo pad creativo portatile permette a tutti di disegnare divertendosi, sia che si voglia scarabocchiare tra una lezione e l'altra, sia evolversi rispetto al disegno sullo schermo sullo smartphone. Ed è solo l'inizio: non perdete le novità della serie di pad creativi portatili."

App creative per muovere i primi passi

L'app Wacom Canvas inclusa nel dispositivo supporta le attività a mano libera e le illustrazioni più semplici. La licenza biennale di Clip Studio Paint DEBUT, versione base dell'app utilizzata dai professionisti creativi, consente di iniziare a creare da subito con oltre 40.000 pennelli e funzionalità per realizzare fumetti, 3D e animazione.

La funzione Disegno Rapido facilita i primi passi. Basta poggiare la penna sullo schermo e tenerla premuta per avviare Wacom Canvas e iniziare subito a realizzare schizzi. Accedendo a Clip Studio Paint con un solo tocco si può perfezionare il lavoro, che viene salvato automaticamente su Wacom Shelf.

"Wacom MovinkPad 11 diventerà una tela digitale accessibile a tutti, sia artisti alle prime armi che esperti creativi", ha affermato Tetsuya Kobayashi, Executive Officer di Celsys. "Insieme a Clip Studio Paint offre un'esperienza creativa raffinata e intuitiva a qualsiasi livello".

Configurazione personalizzabile con penne e accessori

Oltre a Wacom Pro Pen 3, supporta anche penne digitali di marchi di cancelleria noti come Dr. Grip, LAMY e STAEDTLER, in modo da adattarsi al tuo stile personale. È disponibile anche la custodia Wacom MovinkPad 11 con supporto, progettata per proteggere il dispositivo e fungere da supporto per offrire angoli di disegno confortevoli.

Wacom MovinkPad 11 sarà disponibile quest'estate. Per saperne di più sul prodotto: https://www.wacom.com/products/portable-pad/wacom-movinkpad-11

Informazioni su Wacom

Wacom è leader mondiale di soluzioni con penna digitale e offre strumenti intuitivi per la scrittura e il disegno. I nostri prodotti sono apprezzati in tutti i settori creativi, dagli studi alle aule e all'assistenza sanitaria, a supporto di studenti e professionisti. Le tecnologie Wacom alimentano anche molti PC, tablet e telefoni dotati di penna, grazie a partnership con i migliori marchi tecnologici.

