DolceBot: il primo Property Manager digitale con sistema di automazione intelligente

Milano, 19/06/2025 - Quando si hanno delle proprietà che si possono affittare brevemente, oppure usare a fini di affitti turistici o semplicemente che sono adibite a B&B è molto importante una gestione accurata dei propri affari. Oggi grazie ai moderni sistemi di automazione intelligente è possibile andare a gestire al meglio le proprietà destinate agli affitti brevi e ai fini turistici, grazie al primo property manager digitale: DolceBot.

DolceBot.com è una nuova e innovativa piattaforma digitale pensata per aiutare i proprietari di immobili nella gestione delle loro proprietà attraverso strumenti automatizzati e integrati che semplificano la quotidianità di chi lavora nel settore.

Una piattaforma nata per semplificare la gestione degli affitti e rendimenti

DolceBot si propone come il Primo Property Manager Digitale al Mondo. Non si tratta semplicemente di un gestionale, ma di una soluzione completa per chi affitta immobili su portali come Airbnb, Booking.com e simili.

L’obiettivo della piattaforma? Rendere la gestione degli affitti brevi non solo più efficiente, ma anche più redditizia e conforme alle normative.

Al centro di questa esperienza c’è Maya, un’assistente digitale basata su intelligenza artificiale. Maya si occupa in autonomia della comunicazione con gli ospiti in oltre dieci lingue, fornendo supporto h24, 7 giorni su 7, funzionante su Booking, Airbnb e Whatsapp.

Dalla conferma della prenotazione alla risoluzione di eventuali problematiche durante il soggiorno, Maya accompagna gli utenti lungo tutto il percorso, offrendo un’interazione immediata che diminuisce drasticamente il lavoro del personal.

Come funziona DolceBot

DolceBot è una piattaforma innovativa che ha puntato all’integrazione di più strumenti in un unico posto.

Questo bot non si limita a gestire le conversazioni con i potenziali clienti, ma grazie al Channel Manager e al PMS integrato, è possibile sincronizzare in tempo reale i calendari, la disponibilità e i prezzi su diversi portali di prenotazione. Attraverso un solo pannello di controllo è possibile sorvegliare ogni cosa.

Le conversazioni con gli ospiti, inoltre, sono centralizzate in una schermata unica, sincronizzata con Booking, Airbnb, WhatsApp e altri canali. Questo permette di avere sempre sotto controllo ogni interazione, evitando sovrapposizioni o mancate risposte.

Non solo, si ha anche, grazie al sistema di Reporting, un riepilogo di eventuali problematiche che non possono essere gestite da Maya, ma per le quali è necessario un intervento umano. Con un sistema di segnalazione che prioritizza le richieste anche sulla base della loro urgenza.

Un altro punto di forza è la gestione automatizzata del check-in digitale. Con DolceBot puoi facilmente gestire i check-in online, in questo caso gli ospiti ricevono un link attraverso cui possono caricare i propri documenti, pagare la tassa di soggiorno tramite carta di credito o sistemi come Apple Pay e Google Pay.

Inoltre, se la struttura dispone di serrature elettroniche si potrà fornire direttamente il codice personalizzato di accesso all’utente, senza dover essere in struttura per consegnargli le chiavi.

Pulizie, documenti, normativa: tieni tutto sotto controllo

Un grande vantaggio per i proprietari è rappresentato anche dal servizio dedicato alla gestione semplificata delle pulizie. DolceBot mette a disposizione un calendario apposito per i referenti delle pulizie, visibile in base ai check-in e check-out. Questo consente un'organizzazione più fluida e precisa, riducendo il rischio di dimenticanze o sovrapposizioni.

Dal punto di vista fiscale e normativo, automatizza invece molti degli adempimenti obbligatori. I documenti degli ospiti, una volta approvati, vengono registrati automaticamente sui portali statali e regionali competenti. La piattaforma si occupa anche della generazione delle ricevute, della trattenuta e versamento della cedolare secca, e se previsto del pagamento automatico dell’impresa di pulizia.

I vantaggi di DolceBot

Il primo beneficio che salta all’occhio è il risparmio di tempo. DolceBot consente di recuperare fino a 38 ore al mese per ciascun immobile gestito.

La piattaforma promette anche un aumento dei guadagni fino al 15% grazie a una migliore gestione delle tariffe, all'ottimizzazione fiscale e alla riduzione degli errori operativi.

Grazie a questa automazione intelligente, il property manager DolceBot, ti permette di avere sempre una panoramica attenta e completa di ogni proprietà e ti aiuta ad essere sempre in regola con l'invio dei dati, la creazione dei documenti fiscali, il pagamento della cedolare secca o delle imposte locali non è solo una garanzia per il proprietario, ma evita rischi sanzionatori e contenziosi.

A chi si rivolge?

La piattaforma è pensata per chiunque gestisca affitti brevi, sia che si tratti di un singolo appartamento, sia di un portafoglio più ampio di proprietà. È adatta tanto al privato che affitta la casa al mare durante l’estate. L’approccio modulare e la facilità d’uso consentono un’adozione graduale, inoltre sul sito ufficiale c’è la possibilità di prenotare una demo gratuita, così da poter facilmente provare le funzionalità di questo sistema di automazione intelligente.

Contatti:

Per informazioni: DolceBot, la piattaforma che propone il primo Property Manager digitale del mondo. Un sistema gestionale pensato per riuscire a gestire al meglio diverse proprietà immobiliari.

Ufficio Stampa: DolceBot Contatto telefonico: +39 347 452 1569

