Dolciaria Monardo a TuttoFood Milano 2025: tradizione dolciaria calabrese e innovazione nel cioccolato italiano

L’azienda storica di Soriano Calabro, oggi alla quarta generazione, presenta le nuove linee Monsorì e Pepite alla fiera milanese dal 5 all’8 maggio, prima tappa di un consolidato percorso internazionale che proseguirà a New York



Vibo Valentia, 29 aprile 2025.Il cioccolato italiano ha conquistato il mondo non solo per la sua bontà, ma per la capacità unica di raccontare storie, territori e famiglie attraverso il gusto. “Il cioccolato è un linguaggio universale: lo amano i bambini e gli adulti, è un momento di piacere, ma anche un simbolo di cura e attenzione. Per noi è stato naturale sceglierlo come punto di svolta per l’azienda,” racconta Antonio Monardo, oggi in prima linea nell’impresa di famiglia Dolciaria Monardo, insieme al padre Domenico e alle sorelle Giorgia e Maristella.

Dal 5 all’8 maggio 2025, l’azienda sarà protagonista a TuttoFood Milano, tra le fiere agroalimentari più importanti d’Europa, punto di riferimento per il settore e vetrina ideale per il Made in Italy dolciario. “Partecipare a TuttoFood significa confrontarsi con i migliori operatori del settore, cogliere nuove tendenze e rafforzare la nostra rete commerciale internazionale”, spiega Antonio Monardo. Al Padiglione 10, Stand M02, Dolciaria Monardo presenterà in anteprima le nuove linee “Monsorì” e “Pepite”, frutto di un lavoro che coniuga ricerca, qualità, maestria artigianale e packaging.

Dolciaria Monardo è una realtà storica della Calabria, fondata oltre cento anni fa a Soriano Calabro, oggi giunta alla sua quarta generazione. Nata come bottega di “maestri mostacciolai”, la famiglia Monardo ha custodito e tramandato una tradizione dolciaria profondamente legata al territorio. I mostaccioli – biscotti preparati con miele e farina e modellati in forme simboliche come cavalli, cestini e pesciolini – venivano donati in chiesa come ex voto durante le feste patronali e rappresentavano un’offerta dal valore tanto spirituale quanto sociale, poiché il ricavato veniva destinato alla beneficenza.

“L’evoluzione dell’azienda prende slancio circa venticinque anni fa grazie all’intuizione di mio padre Domenico, che ha saputo cogliere il potenziale del cioccolato come prodotto trasversale e senza tempo”, prosegue Antonio. Una visione che ha dato origine a una nuova stagione per l’azienda calabrese, che oggi propone praline, boule, uova di Pasqua e pasticceria secca, tutte confezionate con un packaging elegante e distintivo, pensato per rispecchiare l’identità del marchio.

Oggi Dolciaria Monardo è presente con successo anche all’estero: “il 20% del fatturato arriva da mercati come Australia, Stati Uniti, Siria, Emirati Arabi e Canada”, conclude Antonio Monardo, a testimonianza di un posizionamento solido e crescente fuori dai confini nazionali.

Quella di TuttoFood sarà una tappa chiave nel calendario fieristico dell’azienda, ma anche un trampolino verso un altro prestigioso appuntamento internazionale: il Summer Fancy Food Show di New York, in programma a fine giugno. Due occasioni fondamentali per riaffermare la vocazione all’export e il desiderio di raccontare, anche oltre oceano, una storia fatta di passione, famiglia e qualità.

