Domani ultima giornata della Cernobbio School.Tra gli ospiti i ministri Foti e Pichetto Fratin e il presidente Fontana

Ecco il ricco programma della terza giornata dell’evento di Motore Sanità che si concluderà il 21 febbraio a Villa Erba.

Cernobbio, 20 febbraio 2025 - La terza e ultima giornata della Cernobbio School di Motore Sanità si concluderà con gli interventi di Tommaso Foti, Ministro per gli Affari Europei, il Sud e le Politiche di Coesione e per il PNRR, di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica dell'Italia, e di Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia.

La mattinata inizierà con i saluti istituzionali di Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Cristina Cantù, Vicepresidente della X Commissione Affari Sociali del Senato, ed altri rappresentanti istituzionali come Elena Murelli, Gian Antonio Girelli, Marisa Cesana e Angelo Orsenigo.

L’apertura dei lavori sarà affidata a Mariella Enoc, Procuratrice Speciale dell’Ospedale Valduce - Villa Beretta, e Mario Melazzini, della Direzione Generale al Welfare della Regione Lombardia. Seguirà un’introduzione sul tema: “Quale sistema sanitario potremo permetterci nel futuro?”, con l’intervento di Vittorio Mapelli, già Professore dell’Università degli Studi di Milano, e Agostino Ghiglia, Consigliere del Garante della Privacy.

La mattinata proseguirà con una tavola rotonda moderata da Rossana Boldi, dell’Osservatorio Innovazione Motore Sanità, e Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità, che approfondirà questioni chiave come l’efficacia e l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, il suo ruolo nello sviluppo del Paese e le strategie per un finanziamento più adeguato. Si discuterà anche del contributo della tecnologia informatica e biologica alla sostenibilità del sistema e dell’evoluzione dei modelli contrattuali e gestionali. Tra i partecipanti, vi saranno esperti del settore come Giorgio Albè, Avvocato e Founding Partner di A&A – Albè & Associati Studio Legale, Nicola Barni, Presidente Confindustria Dispositivi Medici, Gianni Bonelli, Direttore Generale IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino, Elio Borgonovi, Presidente CERGAS/SDA e Professore Emerito Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche Università Bocconi, Ilaria Catalano, Responsabile Commerciale Logistica Sanitaria, Gruppo Poste Italiane, Fiorenzo Corti, Vicesegretario Nazionale Fimmg, Pierino Di Silverio, Segretario Nazionale ANAAO ASSOMED, Luciano Flor, Osservatorio Innovazione Motore Sanità, Beatrice Lorenzin, Membro 5ª Commissione permanente (Bilancio), già Ministro della Salute, Massimo Garavaglia, Presidente della commissione finanze del Senato, già Ministro del turismo, Francesco Locati, Direttore generale ASST Papa Giovanni XXIII, Beatrice Lorenzin, Membro 5ª Commissione permanente (Bilancio), già Ministro della Salute, Barbara Mangiacavalli, Presidente FNOPI Nazionale, Vittorio Mapelli, già Professore Università degli Studi di Milano, Francesco Saverio Mennini, Capo del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del Ministero della Salute, Clara Mottinelli, Tesoriere della Federazione Nazionale di Federfarma e Presidente di Federfarma Brescia, Francesco Moscone, Componente del Consiglio Scientifico del "Ca' Foscari Research Hub for Global Challenges", Coordinatore Research Institute for Social Innovation e Professore Ordinario alla Brunel University, area di Healthcare Management and Wellbeing, Giovanni Migliore, Presidente FIASO, Enrico Rossi, Osservatorio Innovazione Motore Sanità, Massimo Scaccabarozzi, Presidente ON RADAR, Fondazione Internazionale Menarini, e David Vannozzi, Direttore Generale Università Telematica Pegaso e Università Telematica Pegaso International Pegaso.

Nel pomeriggio, si analizzerà lo scenario delle PMI nel settore dei dispositivi medici, con l’intervento di Gennaro Broya de Lucia, Presidente di Conflavoro PMI Sanità. Dopo il pranzo, apriranno la tavola rotonda Matteo Monti, Sindaco di Cernobbio e Francesco Pizzagalli, Vicepresidente Vicario Confindustria Como, con l’introduzione di Gaetana Mariani, Responsabile Tavolo Territoriale Confindustria Como Sanità e Giuseppe Fumagalli, Presidente Gruppo Terziario e Industrie varie Confindustria Como. Sul tema della formazione ed attrattività delle professioni sanitarie nel territorio comasco interverranno Luca Filippo Maria Stucchi, Direttore Generale ASST Lariana, Salvatore Gioia, Direttore Generale ATS Insubria, Mariella Enoc, Procuratrice Speciale Ospedale Valduce di Como, e Vincenzo Trovato, Direttore Generale Ospedale di Erba.

Un ultimo spazio sarà dedicato al ruolo delle Medical Humanities nel rafforzare l’alleanza terapeutica tra medici e pazienti, con l’intervento di Enzo Grossi, Direttore Scientifico Villa Santa Maria, Centro Multiservizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza. Infine, si analizzerà l’evoluzione della sanità comasca, con particolare attenzione ai medici di medicina generale, alle farmacie e alle RSA, grazie alla partecipazione di Gianluigi Spata, Presidente Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como, Giuseppe De Filippis, Presidente Ordine dei Farmacisti di Como, Marisa Bianchi, Direttore Generale Fondazione Ca’ d’Industria, e Andrea Maresca, Professore presso Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi dell’Insubria.

Con il talk “Facciamo chiarezza: linee guida sull’uso degli antipiretici nel bambino e nell’adulto” gli interventi di Rino Agostiniani, Presidente SIP (Società Italiana Pediatria) e di Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.

Le conclusioni saranno affidate a Alessandro Fermi, Assessore all’Università, Ricerca e Innovazione della Regione Lombardia, con la moderazione di Walter Locatelli, dell’Osservatorio Innovazione di Motore Sanità. L’evento entrerà nella fase conclusiva con il contributo di Tommaso Foti, Ministro per gli Affari Europei, che offrirà una panoramica sulle politiche di coesione e il loro impatto sul settore sanitario. A seguire, Gilberto Pichetto Fratin affronterà il tema della sostenibilità ambientale legata alla sanità. La giornata terminerà con la chiusura ufficiale della Cernobbio School, alla presenza del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

