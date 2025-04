DOPO IL SUCCESSO AL CES DI LAS VEGAS, ART PORTA LA SUA TECNOLOGIA INNOVATIVA AL SALONE DELL'AUTO DI SHANGHAI 2025

ART, leader italiano nella fornitura di sistemi di infotainment connessi e digital cockpit per vetture sportive di lusso, dal 23 al 26 aprile fa tappa a Shanghai per presentare le proprie soluzioni tecnologiche d'eccellenza

PASSIGNANO SUL TRASIMENO, Italia , 23 aprile 2025 /PRNewswire/ -- ART, l'azienda italiana simbolo d'eccellenza del Made in Italy, porterà il proprio know-how innovativo nei sistemi di infotainment connessi al Salone dell'auto di Shanghai 2025, dove sarà ospite di BICV (Beidou Intelligent Connected Vehicle Technology Co. Ltd.).

A partire da oggi, 23 aprile, e fino al 26 aprile, ART sarà presente presso l'Intercontinental Shanghai NECC, Gate 3, No. 1700 Zhuguang Road, per presentare il proprio software SDK e l'innovativo processo di Fast Prototyping in grado di ridefinire i confini dell'esperienza dei cockpit del futuro.

Questo processo ha inizio con una prima fase di prototyping design e grazie alla simulazione di scenari reali tramite realtà virtuale rende possibile sviluppare interfacce UI/UX innovative, sempre più realistiche e intuitive nell'utilizzo. Il V-Cokpit Tool consente una prima visualizzazione dell'abitacolo restituendo una valutazione dell'interfaccia utente realistica: attraverso data analytics e l'impiego dell'SDK si riduce così il time-to-market dei nuovi sistemi di infotainment.

Attore protagonista è l'SDK, un prodotto software innovativo per gli infotainment del presente e del futuro, interamente sviluppato da ART, che unisce flessibilità e innovazione offrendo esperienze utente personalizzate. Grazie a un approccio modulare e orientato alle esigenze del cliente, l'SDK rappresenta uno strumento potente per creare soluzioni tecnologiche avanzate e competitive. Progettato per essere installato su tutte le piattaforme automotive, ma anche su dispositivi consumer, l'SDK si distingue per la capacità di semplificare e velocizzare lo sviluppo di interfacce grafiche innovative, fungendo da ponte tra la complessità tecnica dei sistemi di infotainment e HMI e le esigenze dell'utente finale, permettendo anche di ridurre drasticamente le tempistiche di messa in produzione del software infotainment. Le sue specifiche tecniche consentono inoltre la combinazione di funzionalità core e servizi orientati all'utente, come navigazione, multimedialità, intrattenimento e proiezione smartphone.

ART continua a esplorare nuove frontiere con soluzioni tecnologiche rivolte al cliente e con un'attenzione massima alla user experience.

