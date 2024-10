Due grandi novità in città: Maldarizzi Automotive presenta le nuove MG ZS Hybrid+ e HS

Efficienza e tecnologia in preview per Puglia e provincia di Matera

Bari,21/10/2024 La nuova generazione di MG Motor è da Maldarizzi Automotive. In anteprima per Puglia e Provincia di Matera, la ZS Hybrid+ con il suo sistema ibrido inedito e la nuova MG HS, disponibile sia in versione benzina che plug-in hybrid (PHEV), che rappresenta un ulteriore passo avanti nel segmento dei SUV di medie-grandi dimensioni.

Le due grandi novità dello storico brand inglese, acquisito dal gruppo cinese SAIC, sono state presentate venerdì 18 ottobre in una closed room riservata alla stampa e saranno disponibili al grande pubblico negli showroom di Bari, Lecce, Matera, Taranto e Trani del dealer del Sud Italia.

Per il lancio di questi due modelli, previsti due open weekend (19-20 ottobre; 26-27 ottobre) con la possibilità di provare su strada tutta la tecnologia avanzata e l’efficienza di queste due nuove MG.

Con una percorrenza di 20 km con un litro e uno scatto da 0 a 100 in 8.7 s, il nuovo suv compatto fa record di efficienza. Più tecnologia, più sicurezza grazie ai 14 sistemi MG Pilot di serie, più comodità con la funzione iSmart e i 30 vani porta oggetti, design più moderno e accattivante: tanti più, per questo si chiama MG ZS Hybrid+.

Se il sistema ibrido avanzato ad alta efficienza (dotato di una batteria ad alta capacità che aggiunge una marcia in più alla guida) sorprende, la Nuova MG HS incarna la perfezione di stile MG, con una personalità dinamica e una qualità al top.

Il design del profilo laterale conferisce al veicolo un senso di forza, mentre il montante flottante accentua la linea dinamica del tetto. Grazie all'ampia griglia sormontata da fari a LED affilati e all'avanguardia, la Nuova MG HS affascina con la sua sportività. Gli interni premium atmosphere sono progettati per offrire uno spazio interno accogliente per tutti i passeggeri e la disposizione orizzontale e simmetrica della plancia crea una reale sensazione di spazio. L'uso di materiali morbidi e la cura dei dettagli regalano un’esperienza a bordo di prima classe.

“L’intera gamma MG Motor offre già da tempo soluzioni innovative e dal grande comfort che rispondono sempre meglio alle esigenze dei nostri clienti. Ma con la nuova MG ZS Hybrid+ e la nuova MG HS si conferma l’impegno del brand verso l’evoluzione tecnologica e la mobilità sostenibile, grazie ad una perfetta combinazione tra sicurezza, esperienza di guida, sistemi intelligenti e connettività che rendono eccezionale qualsiasi viaggio. Tutto, sempre, ad un perfetto rapporto qualità-prezzo”, ha commentato Gianni Contegiacomo, brand manager MG Motor per Maldarizzi Automotive.

Entusiasmo per i due nuovi modelli, anche da parte del Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi, che ha presenziato alla preview nella nuova sede di Lecce: “A quasi un anno dall’inaugurazione di questa sede, abbiamo il piacere di presentare, come ormai amiamo fare da anni, grandi novità in ambito automotive. E il lancio di queste due nuove vetture consolida la collaborazione con il brand. Qui a Lecce nasciamo con MG Motor, Škoda, Ineos e smart, ma siamo sempre pronti ad aggiungere nuove proposte, come il nuovo marchio Dongfeng. La sede di Lecce e il gradimento dei nostri clienti ci stanno regalando davvero grandi soddisfazioni”.

L’appuntamento è stata infatti l’occasione anche per presentare l’intera gamma Dongfeng, new entry tra le offerte di brand di Maldarizzi Automotive che sarà in vetrina per il pubblico Lecce al Maldarizzi Privè, festival di sconti, musica e divertimento, in calendario il 26 e 27 ottobre nella sede salentina, in viale Portogallo 16. Per partecipare gratuitamente, sono aperte le iscrizioni al seguente link: https://bit.ly/4glI7qC

Contatti: https://www.maldarizzi.com/