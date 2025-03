Dussmann ha consegnato un esposto contro ignoti alla Procura di Treviso per i fatti di San Cipriano. Le analisi e la dinamica confermano: si è trattato di un sabotaggio.

Capriate San Gervasio, 07 marzo 2025 “Finora siamo stati in silenzio in attesa dell’esito delle analisi, più che sicuri che avrebbero accertato il buon operato della nostra Azienda. In questi giorni la reputazione di Dussmann, che solo nel 2024 ha prodotto e servito più di 50 milioni di pasti, è stata gravemente infangata. Chi deve pagare, pagherà. Noi andiamo avanti a testa alta”. Con queste parole il Direttore della Filiale Sviluppo Ristorazione Scuole, Francesco Garrubba, commenta i risultati delle analisi di laboratorio che hanno identificato i corpi estranei quali larve del coleottero “tenebrio molitor”, un’esca che si trova facilmente in ogni negozio di articoli per la pesca e di acquariofilia.

L’ipotesi di sabotaggio, che era già circolata, viene dunque confermata. Peraltro, le larve al momento del ritrovamento erano vive e ciò non solo esclude che fossero già presenti nella pasta al sugo, poiché in tal caso sarebbero rimaste lessate, ma aggiunge che queste in realtà siano state dolosamente aggiunte nei piatti.

Inoltre, si sottolinea che l’ispezione dei Carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazione non ha rilevato alcuna irregolarità e i militari hanno già interrogato tutte le persone informate sui fatti.

Dussmann si occupa di ristorazione da oltre 40 anni, con serietà, competenza e passione, nel pieno rispetto dei propri collaboratori e delle persone a cui fornisce un servizio di refezione. Riteniamo scandaloso quanto ordito ai danni della nostra Azienda, motivo per il quale abbiamo consegnato alla Procura di Treviso un esposto per atti di sabotaggio ad opera di ignoti. Ci auguriamo che le indagini facciano il loro corso e il responsabile di quanto accaduto venga individuato e sanzionato. Dal nostro canto, abbiamo già intensificato i controlli interni al processo di produzione e distribuzione dei pasti e al personale, al fine di evitare che episodi simili possano, in futuro, accadere nuovamente.

Infine, dobbiamo constatare che, sebbene una buona parte di giornali si sia attenuta alla mera narrazione dei fatti, alcune testate hanno trattato la vicenda in maniera capziosa e lesiva dell’immagine della nostra Azienda e del suo buon nome, arrecandoci un danno di reputazione e di relazione con i nostri stakeholder. Rispetto a questi ultimi, Dussmann si riserva di rivalersi nelle sedi opportune.

Il Gruppo Dussmann:

Il Gruppo Dussmann impiega oltre 68.000 persone in 21 paesi. Dussmann Service fornisce l’intera gamma di servizi di facility: Pulizia, Catering, Sicurezza e Reception, Servizi Tecnici ed Energy Management. Nel 2024, il gruppo Dussmann a livello globale ha realizzato un fatturato oltre 3 miliardi di euro, di cui circa 979 milioni a livello nazionale, che lo rende uno dei più grandi provider di multiservizi privati di tutto il mondo.

