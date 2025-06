EasyVista analizza il panorama dell'it nelle PMI nel 2026

Nonostante siano consapevoli della necessità di modernizzarsi, le piccole e medie imprese (PMI) sono in ritardo sulla maturità IT, esponendosi a rischi informatici crescenti, inefficienze e perdite di produttività.

ROMA, Italia - EQS Newswire - 26 giugno 2025 - È quanto emerge da un nuovo studio comparativo globale, "The State of SMB IT for 2026", pubblicato da EasyVista e OTRS Group. Il rapporto rivela che solo il 12% delle PMI ha implementato un framework di IT Service Management (ITSM) pienamente maturo e proattivo, anche se più della metà (56%) lo riconosce come un'opportunità strategica per migliorare l'efficienza e guidare il successo aziendale. Quasi il 40% delle organizzazioni opera ancora senza processi ITSM ben definiti o coerenti, affidandosi a sistemi di ticketing di base, fogli di calcolo o soluzioni manuali.

Basato sulle risposte di oltre 1.000 leader e professionisti dell'IT delle PMI, il rapporto offre una panoramica delle realtà operative che danno forma alle strategie IT. Evidenzia la crescente urgenza delle PMI di modernizzare i sistemi frammentati, migliorare la sicurezza e sfruttare le tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale .

Secondo il rapporto, il 67% delle PMI si affida ancora al lavoro manuale o ai fogli di calcolo per collegare i processi ITSM e ITAM e solo il 39% riporta una piena integrazione tra il monitoraggio dell'infrastruttura e i flussi di lavoro ITSM. Le PMI indicano la carenza di talenti (40%), i vincoli di budget (40%) e le pressioni sulla sicurezza (37%) come i principali ostacoli che impediscono loro di far progredire le operazioni IT.

L'adozione dell'IA sta crescendo, ma i team delle PMI devono affrontare ostacoli legati ai costi e alle competenze:

Il 71% degli intervistati afferma che l'IA è piuttosto o molto importante per il successo dell'ITSM. Le prime adozioni si concentrano sul monitoraggio degli asset e sulla reportistica (35%), sull'automazione di attività ripetitive (34%) e sull'analisi delle tendenze IT (33%). I costi, la privacy e la sicurezza dei dati e la mancanza di competenze sono i maggiori ostacoli all'implementazione dell'Gen IA.

Le priorità IT per i prossimi dodici mesi sono:

Il 41% - prevede di dare priorità ai miglioramenti legati alla sicurezza informatica. Il 31% - intende automatizzare i flussi di lavoro IT. Il 30% - prevede di introdurre l'intelligenza artificiale per migliorare l'efficienza.

Per raggiungere questi obiettivi:

Il 62% afferma di aver bisogno di formazione per migliorare le pratiche ITSM. Il 56% vuole funzionalità di automazione e AI facili da usare.

