EcoFlow lancia l'ultimo climatizzatore - WAVE 3

La terza generazione di condizionatore d'aria portatile di EcoFlow arriva giusto in tempo per l'estate, offrendo il comfort definitivo in spiaggia, in campeggio o davanti a un barbecue in giardino

DÜSSELDORF, Germania, 12 maggio 2025 /PRNewswire/ -- EcoFlow, un fornitore di punta di soluzioni energetiche ecosostenibili e portatili, oggi ha svelato la sua ultima innovazione: il climatizzatore WAVE 3, continuando la sua missione per dare comfort e convenienza a tutti gli appassionati di attività all'aperto.

Il WAVE 3 è costruito sulla base dei suoi predecessori, consegnando aggiornamenti significativi progettati per migliorare il campeggio, i viaggi in camper e le attività all'aperto, mantenendo, al contempo, affidabilità e convenienza, nonché portabilità, batterie a lunga durata e controllo intelligente per facilità d'utilizzo.

Yuchen Zhao, Direttore Generale di EcoFlow Europa, ha commentato: "Durante lo sviluppo di WAVE 3, abbiamo incorporato riscontri reali degli utenti delle generazioni precedenti di dispositivi portatili intelligenti, puntando a fornire un'esperienza di viaggio ancora più confortevole. WAVE 3 include un sistema di controllo della temperatura potente ed efficiente, insieme anche a modalità e funzioni intelligente, capaci di conferire un uso veramente portatile, senza fili, intelligente e confortevole".

Costruito sulla base di due anni di riscontri degli utenti, WAVE 3 restituisce migliorie di gran valore, tramite l'introduzione di numerose nuove funzioni intelligenti:

Vera portabilità senza fili

Alimentato da una batteria integrata, non richiede installazione e offre vera portabilità senza fili. Sempre pronto all'uso ovunque ti serva, che sia per uscite all'aria aperta o per qualsiasi luogo senza rete elettrica. La sua batteria LFP da 1024 Wh, garantisce fino a otto ore di raffreddamento in modalità Eco. In più, con una longevità da 4000 cicli, mantiene l'ottanta percento della sua capacità per anni di prestazioni affidabili, rendendola una soluzione fidata per gli avventurieri a tempo pieno e come fonte energetica di riserva.

Riscaldamento e raffreddamento efficaci

In spazi da 9-16 ㎡, WAVE 3 può abbassare la temperatura di 8℃ in soli 15 minuti con il suo potere raffreddante da 6100 BTU. Il suo potere riscaldante da 6800 BTU può innalzare la temperatura di 9℃.

Esperienza climatica più intelligente

WAVE 3 va oltre la potenza. È progettato per il controllo del clima intelligente e senza sforzo. Con la modalità automatica, passa in maniera agevole tra riscaldamento e raffreddamento, in base alla temperatura ambientale. La modalità deumidificazione mantiene gli spazi chiusi asciutti, prevenendo l'accumulo di umidità nei camper e nelle piccole cabine. L'app inoltre introduce la modalità Cura degli animali, che attiva automaticamente il raffreddamento se la temperatura in macchina supera i 25 ℃, mandando un avviso all'utente.

Efficienza ecosostenibile e libertà dalla rete elettrica

Il WAVE 3 può essere ricaricato in soli 75 minuti e supporta opzioni multiple di ricarica, inclusa l'alimentazione AC, solare, la ricarica da auto e la ricarica con il caricabatterie per alternatore EcoFlow. Opera utilizzando il refrigerante R290 contro il tradizionale R32, dando efficienza ed emissioni di CO2 minori.

Disponibilità e vantaggi per primi acquistiIl WAVE 3 ha un prezzo di 899€, con la Batteria aggiuntiva WAVE 3 a 699€, mentre il WAVE 3 + la batteria aggiuntiva è a 1499€.

WAVE 3 sarà disponibile per l'acquisto sia su Amazon che sul sito di EcoFlow a partire dal 12 maggio. I clienti che acquistano WAVE 3 o il pacchetto WAVE 3 + Batteria su Amazon o sul sito EcoFlow a partire dal 12 maggio e fino alla fine della promozione estiva 2025 di EcoFlow riceveranno uno sconto di 100€.

Informazioni su EcoFlow

EcoFlow è un fornitore leader di soluzioni energetiche ecosostenibili, che porta avanti l'impegno di dare energia a un mondo nuovo. Fin dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow si è prefissa l'obiettivo di fare da APRIPISTA nel settore, offrendo a privati e famiglie soluzioni di alimentazione per la casa, per le attività all'aperto e l'utilizzo in viaggio all'insegna della flessibilità, dell'innovazione, dell'affidabilità, della semplicità e dell'attenzione al dettaglio. Con un centro di produzione intelligente in Cina e sedi negli Stati Uniti, in Germania e Giappone, EcoFlow ha fornito energia a più di 5 milioni di utenti in 140 mercati in tutto il mondo. Per saperne di più, visita il sito https://www.ecoflow.com/it.

