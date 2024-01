- Tra gli elementi giudicati chiave per il Top Employers Institute, ente certificatore delle eccellenze HR che ha analizzato le iniziative di oltre 2300 aziende in 121 Paesi nel Mondo: l’avanguardia dei programmi di formazione e sviluppo delle competenze, con percorsi dedicati ai talenti e all’evoluzione della leadership, la priorità del benessere psico-fisico dei collaboratori, le politiche di welfare distintive e una cultura basata sull’inclusione e sulla valorizzazione di ogni forma di diversità.

Milano, 18 gennaio 2024

AXA Italia è Top Employer per il quarto anno consecutivo, riconoscimento frutto di un percorso di lungo periodo incentrato sulla centralità e il benessere delle proprie persone, sull’empowerment attraverso lo sviluppo di nuove competenze in un contesto in continua evoluzione, attraverso percorsi di learning innovativi e sulla valorizzazione della diversità e dell’inclusione.

Il tutto in linea con la ragion d’essere del Gruppo, “Agire per il progresso dell’umanità, proteggendo ciò che conta”, a partire dalla comunità delle proprie persone.

Sul fronte dell’empowerment e dello sviluppo delle competenze, tra le iniziative messe in campo, percorsi dedicati ai giovani talenti, come il Junior Top Talent Program, della durata di 2 anni, che identifica i leader di domani e fornisce loro un percorso di sviluppo accelerato e dedicato per acquisire le skills necessarie per affrontare con successo le sfide di oggi e del futuro.

A questo si aggiungono programmi di sviluppo della leadership rivolti a tutti i manager con momenti ispirazionali, grazie ad ospiti esterni provenienti da settori eterogenei, sessioni in presenza per l’allenamento e lo scambio di esperienze, programmi di mentoring interno/esterno e coaching personalizzati.

Tutta la popolazione aziendale, inoltre, ha partecipato alla “Week4Growth”, un’intera settimana dedicata alla crescita personale e professionale in uno scenario assicurativo e di mercato in continua evoluzione. A disposizione, sessioni formative dedicate, incontri con la leadership, “Growth conversations” con i team HR, eventi internazionali di Gruppo, “People Stories” per condividere esperienze dirette dei colleghi e corsi fruibili su Linkedin Learning su diverse tematiche (come il cyber risk, Data e AI, ma anche ambiti più soft come il rendere visibili le proprie competenze).

Come ulteriori ingredienti distintivi, da anni AXA Italia ha dato vita a percorsi di learning all’avanguardia per il settore, come “Mastering Data for Insurance” con SDA Bocconi School of Management, programma di upskilling su big data e customer centricity, che attualmente vede gli oltre 40 collaboratori provenienti da tutte le funzioni aziendali impegnati nella fase di presentazione al management dei 4 project work finali.

Nel corso del 2023 AXA Italia ha, inoltre, ulteriormente ampliato la concezione del benessere dei collaboratori, sviluppando nuove iniziative di People Care, tra cui sessioni di yoga e di ginnastica posturale alla scrivania nelle diverse sedi e sessioni di yoga in terrazza, webinar dedicati al benessere mentale con counselor esterni, nutrizionista e counselling in sede per situazioni di difficoltà o disagio, una “welfare week” di approfondimento sugli innumerevoli servizi personalizzati a disposizione dei colleghi e pensati per le famiglie, dai genitori agli anziani, fino ai più piccoli.

Sull’inclusione a 360°, il Gruppo è impegnato da anni sui temi di gender, LGBT+, mental health, disabilità e multigeneration, con programmi e iniziative specifiche, come webinar e pillole formative sulla genitorialità nel post-pandemia, percorsi formativi per genitori sulle competenze digitali per guidare i figli ad un uso consapevole del digitale; o ancora momenti di condivisione sul tema della disabilità, come la proiezione del documentario “Up&Down – un film normale” e il dibattito in presenza con l’attore e regista Paolo Rufini e alcuni protagonisti del film, e webinar sul tema della leadership al femminile e gender equity.

Prosegue inoltre la partecipazione attiva di AXA Italia a Milano Pride, tappa milanese della manifestazione più importante della comunità LGBTQ+, a conferma di un impegno consolidato sui temi dell’inclusione e della lotta contro ogni forma di discriminazione.

La certificazione Top Employer 2024 rappresenta un ulteriore stimolo per AXA Italia nel proseguire ad investire sulle persone, per essere sempre di più un place to work energizzante in cui ciascuno possa realizzare pienamente il proprio potenziale.

Chiara Soldano, CEO del Gruppo assicurativo AXA Italia: “È un risultato che ci spinge a guardare al futuro con sempre maggiore entusiasmo, proseguendo un percorso che mette al centro le persone, in termini di sviluppo delle competenze del futuro, di valorizzazione della diversità e del benessere a 360°, in coerenza con il nostro Purpose, “Agire per il progresso dell’umanità, proteggendo ciò che conta”.

Simone Innocenti, Responsabile HR e Organization del Gruppo assicurativo AXA Italia: “Ancora una volta raggiungiamo questo importante traguardo grazie all’impegno messo in campo da tutti i 1.700 collaboratori di AXA Italia, in un percorso di lungo periodo che ha l’ambizione di creare un ambiente di lavoro unico e distintivo in Italia. Per il futuro continueremo ad investire in modo significativo nella costruzione di un ambiente di lavoro inclusivo ed energizzante e nell’ evoluzione necessaria delle skill, in un contesto di grande cambiamento per il nostro settore e l’intera società”.

Per maggiori informazioni: axa.it