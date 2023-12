LE FONTI AWARDS: premiato il miglior consulente d'impresa

Milano, 6/12/2023 - Lo scorso 30 novembre a Milano sono stati assegnati i prestigiosi riconoscimenti LE FONTI AWARD® WINTER EDITION, tra cui quello per il miglior consulente d’impresa, una figura professionale che diventa sempre più importante per supportare i piani strategici e operativi delle aziende italiane. Si tratta di un Consulente specializzato nell'assistere le imprese in tutte le questioni legate alle opportunità economiche, focalizzandosi non solo sulla finanza agevolata. Il suo compito principale è individuare agevolazioni e incentivi, sia a livello locale che fondi Europei, in linea con la situazione specifica dell’impresa. Propone bandi ai quali l’impresa può partecipare, previo screening accurato effettuato preventivamente. Il premio è stato assegnato dall’Editore Le Fonti tenendo conto delle segnalazioni espresse dal Comitato Scientifico e dalla Redazione.

Le Fonti si avvale di un Comitato Scientifico composto da esperti nel settore accademico, finanziario, imprenditoriale e nel campo legale. Il Comitato si avvale della possibilità di esprimere il proprio giudizio in assenza di conflitto d’interesse.

Quest’anno il premio come miglior consulente d’impresa è stato assegnato a Vincenzo Vinciguerra con la seguente motivazione: "Per essere un consulente d'impresa altamente qualificato, specializzato nell'ambito della finanza agevolata, del PNRR e dell'europrogettazione. Per la vasta esperienza, la solida formazione e la fondazione di Uropp Finance, il cui servizio di “CONSULENTE D'IMPRESA DEDICATO” ha avuto ampio successo".

Chi è Vincenzo Vinciguerra e di cosa si occupa

Vincenzo Vinciguerra, vincitore del premio Le Fonti Awards® come miglior consulente d’impresa, è un imprenditore che con la sua società Uropp Finance offre consulenze finanziarie specifiche di alto livello, aiutando le aziende nel processo di richiesta e ottenimento di finanziamenti agevolati e di contributi a fondo perduto.

In base alla filosofia aziendale della Uropp Finance ogni cliente riceve un trattamento su misura con l’obiettivo di massimizzare i risultati desiderati.

Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale: www.uroppfinance.com

Il sigillo registrato Le Fonti Awards®

I vincitori e i finalisti di ogni categoria possono ottenere il permesso di utilizzare il rispettivo Sigillo registrato Le Fonti Awards® sul proprio sito-web aziendale per pubblicazioni o comunicazioni di marketing, con una licenza d’uso della durata di 12 mesi a partire dalla data ufficiale della cerimonia di premiazione a cui il logo si riferisce.

Il sigillo è quindi di due tipologie: la prima per indicare che l’azienda o il professionista è stato selezionato tra i finalisti del Le Fonti Awards® e la seconda per indicare che si è aggiudicato il premio.

Il valore del consulente di impresa per ottenere fondi e finanziamenti

Affidarsi a un consulente d'impresa per l'ottenimento di incentivi, agevolazioni, fondi europei e locali è importante perché tali professionisti hanno una conoscenza approfondita e specifica delle procedure burocratiche, spesso complesse, necessarie per accedere a tali risorse.

Un consulente può identificare le opportunità più adatte per l'azienda, aiutando a navigare tra le varie opzioni e a comprendere i requisiti specifici per ciascun programma di finanziamento. Inoltre, può fornire assistenza nella preparazione e presentazione di domande ben strutturate e complete, aumentando le possibilità di successo nell'ottenimento dei fondi.

Questo supporto è particolarmente prezioso in un contesto in cui le procedure possono essere intricate e dove un errore o una mancanza nella domanda può precludere l'accesso ai fondi. Un consulente, inoltre, può offrire una prospettiva esterna e imparziale, aiutando l'azienda a sviluppare strategie di lungo termine per sfruttare al meglio questi incentivi e contribuire alla crescita e al successo dell'impresa.

Per informazioni:

Sito ufficiale: www.uroppfinance.com

Email: info@uroppfinance.com

Tel. 081 19669520