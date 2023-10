Rocket Sharing Company: la controllata Stantup sigla un accordo triennale con Fastweb per l’outsourcing della nuova linea di business dedicata alla vendita di energia

Milano, 12 ottobre2023 –Rocket Sharing Company S.p.A., startup quotata sul mercato Euronext Growth Milan che ha sviluppato un’innovativa piattaforma di sharing in blockchain integrata con un sistema di fidelizzazione e fornitura di servizi diretti quali l’energia, comunica che in data odierna la controllata Stantup Service S.r.l. (di seguito “Stantup”) ha sottoscritto un accordo triennale per l’affidamento in outsourcing del servizio di gestione end to end dei clienti della nuova linea di business dedicata alla vendita di energia di Fastweb S.p.A.

L’accordo prevede, a favore di Stantup, un compenso fisso mensile a partire dal mese di ottobre, per un totale di circa 1 milione di Euro in 3 anni, oltre ad un compenso variabile calcolato sulle performance commerciali che Fastweb raggiungerà in termini di numero di clienti che sottoscriveranno il servizio di fornitura di energia.

Fastweb, uno dei principali player delle telecomunicazioni in Italia, ha avviato le attività per entrare nel mercato della vendita di energia sul mercato libero e ha deciso di affidare in outsourcing a Stantup il servizio di gestione end to end dei clienti energy, dal supporto alla rete vendita fino all’assistenza clienti post vendita.

Stantup, controllata al 51% da Rocket Sharing Company S.p.A., società tecnologica attiva nei settori Business Process Outsourcing (“BPO”) e Information Technology (“IT”), dedicata alla consulenza e formazione nel mercato libero dell’energia con focus sullo startup di nuovi reseller, offrirà il proprio approccio digitale integrato attraverso la piattaforma proprietaria Zeus CRM.

Giuseppe Dell’Acqua Brunone, CEO e Founder di Stantup ha commentato dicendo che essere stati scelti da Fastweb per lo start-up di una nuova linea di business in un mercato sempre più complesso e competitivo è stato un onore. Gestendo tutti i processi energy end to end Stantup sente la grande responsabilità di aiutare una big company come Fastweb a raggiungere sia gli obiettivi di business ma anche quell’eccellenza operativa necessaria per arricchire l’offerta di servizi digitali anche con la componente energia. Ha inoltre ringraziato il management di Fastweb, il team di Strategic Management Partners Srl, il team BDO Law e tutto il team di Stantup, tutti quelli che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante primo passo.

Luigi Maisto, Presidente e Amministratore Delegato di Rocket Sharing Company S.p.A. ha commentato ricordando che quando la società da lui rappresentata ha rilevato la maggioranza di Stantup c’era consapevolezza del potenziale del loro business model e delle sinergie che avrebbero apportato al Gruppo. L’ obiettivo oggi è quello di consolidarsi come azienda di servizi B2B attraverso lo sviluppo del marketplace che consente di intercettare imprenditori e aziende che vogliono offrire i propri servizi e prodotti all'interno della piattaforma. Anche Stantup si sta evolvendo in questa direzione, in particolare con la scelta strategica di replicare il proprio modello su altri settori rispetto a quello energetico su cui è oggi focalizzata verticalmente, generando così valore esponenziale per tutto il Gruppo.