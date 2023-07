Termoidraulica F.lli Cecconato: una visita in barca a Venezia per festeggiare i 50 anni

L’azienda di Arcade, in provincia di Treviso, specializzata nella progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti termoidraulici industriali e civili, celebra il mezzo secolo di successi nel settore lanciando nuove sfide per il futuro

Treviso, 24 luglio 2023. Festeggiare un traguardo importante come i 50 anni di attività con una suggestiva visita in barca tra le isole e i canali di Venezia in compagnia dei propri dipendenti, dei clienti e dei fornitori, in tutto un centinaio di persone. E’ l’idea originale con cui Termoidraulica F.lli Cecconato di Arcade, in provincia di Treviso, ha celebrato il mezzo secolo. “Abbiamo voluto organizzare questa iniziativa – spiega Andrea Cecconato, responsabile commerciale – per ringraziare i nostri clienti e fornitori, sia quelli storici che quelli più recenti, ed i nostri dipendenti senza i quali non saremmo mai riusciti a raggiungere questo storico traguardo. Purtroppo mio papà Florindo è mancato lo scorso anno ma sarebbe stato certamente felice di riunire tutti insieme; noi ci sentiamo una famiglia allargata prima che un’impresa e volevamo visitare una delle città più belle del mondo in compagnia delle persone a cui vogliamo bene e che ci hanno aiutato. E’ stata una giornata allietata dalla musica di un dj a bordo e da una guida che ci ha illustrato la storia e l’arte dell’arcipelago veneziano, con visite all’isola di San Francesco del Deserto, a Murano, Burano e il pranzo in barca davanti alla basilica di San Marco”.

Quella di Termoidraulica F.lli Cecconato è una storia di impresa familiare di successo nata nel 1973 dai fratelli Florindo e Silvano Cecconato che avviarono una piccola azienda che si occupava di impianti termoidraulici civili e piccola carpenteria. Oggi a dirigere l’azienda, specializzata nella progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti termoidraulici industriali e civili, sono i loro figli, Mirco, Gianni, Andrea e Katia. Una grande passione, trasmessa da una generazione all’altra, e che ora si appresta ad affrontare importanti sfide per il futuro. “Il mercato – osserva Andrea Cecconato – è in costante mutamento e noi vogliamo continuare a stare al passo con i tempi con impianti sempre più innovativi e performanti. In questo campo stiamo portando avanti una grande novità ossia la realizzazione di alcune parti di impianti già preassemblati (skid) che possono essere poi montati direttamente dal cliente con risparmio di costi e di tempi. Continuiamo, inoltre, la strada della diversificazione che ci ha visto diventare punto di riferimento in numerosi settori, da quello plastico e chimico al Food and Beverage, in particolare l’enologico, al settore agricolo e dei tabacchi. Sia in Italia che all’estero”. Un’altra sfida che vede impegnata Termoidraulica F.lli Cecconato già da qualche anno è quella dell’ecosostenibilità. “Vogliamo consolidare sempre di più questa strada – continua Andrea Cecconato - con un’attenzione allo smaltimento dei rifiuti e all’impatto ambientale di ogni impianto. Così come stiamo potenziando la digitalizzazione dei nostri prodotti e dei nostri servizi”.

Per quanto riguarda gli impianti idro termo sanitari civili il grande impegno, oltre a quello di cercare i materiali migliori e seguire il cliente in ogni fase, è, anche in questo caso, quello di privilegiare lavorazioni ecosostenibili che favoriscano un minor impatto ambientale attraverso il risparmio energetico.

Per informazioni https://www.termoidraulicaimpianticecconato.com/

Contatti: https://www.termoidraulicaimpianticecconato.com/