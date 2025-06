EcoWater presenta Prismo e Puro: nuove soluzioni per l’acqua da bere

Milano - 27/06/2025 - EcoWater Systems , azienda storica fondata negli Stati Uniti nel 1925 e leader mondiale nella produzione di addolcitori, è da alcuni anni attiva anche nel mercato del trattamento dell’acqua da bere. Oggi è lieta di annunciare due nuove soluzioni filtranti per l’acqua potabile: Prismo, basato sull’osmosi inversa, e Puro, basato sull’ultrafiltrazione.

In un contesto in cui la qualità dell’acqua che consumiamo è sempre più al centro dell’attenzione, le soluzioni filtranti contribuiscono ad ottenere un’acqua personalizzata con un grande impatto sulla sostenibilità ambientale. Bere acqua filtrata direttamente dal rubinetto di casa significa ridurre l’esposizione a contaminanti, migliorare gusto e odore, e contribuire attivamente alla riduzione dell’uso di plastica monouso.

Prismo è il sistema ad osmosi inversa di nuova generazione, progettato per offrire acqua buona e di qualità direttamente dal rubinetto. L’osmosi inversa è un processo di filtrazione che consente di rimuovere sostanze indesiderate. Il sistema funziona facendo passare l’acqua attraverso una fase di pre-filtrazione, dove vengono rimossi sabbia, ruggine, cloro e altre impurità grossolane. Successivamente, una pompa ad alta pressione spinge l’acqua contro una membrana semipermeabile che lascia passare solo le molecole d’acqua, trattenendo sali, metalli pesanti, batteri, virus e altre sostanze nocive. Dopo questa fase, l’acqua è sottoposta a una post-filtrazione per migliorarne gusto e odore. Le impurità trattenute vengono infine espulse attraverso un tubo di scarico.

Prismo è in grado di ridurre:

Nitrati e nitriti Metalli pesanti (piombo, arsenico, mercurio) Microplastiche Cloro, pesticidi e residui farmaceutici Batteri e virus

Puro è la soluzione compatta e versatile per chi desidera un’acqua buona e sicura, mantenendo i sali minerali naturalmente presenti. L’impianto di ultrafiltrazione utilizza filtri con pori molto piccoli per rimuovere impurità, migliorando la qualità dell’acqua potabile senza alterarne la composizione minerale. Il processo inizia con una prefiltrazione, che trattiene particelle più grandi come sabbia, ruggine e sedimenti. L’acqua passa poi attraverso un filtro a carbone attivo che elimina cloro, pesticidi, composti organici volatili e migliora gusto e odore. Il cuore del sistema è la membrana di ultrafiltrazione, con pori di dimensioni comprese tra 0,01 e 0,1 micron, che trattiene batteri, protozoi, virus in parte e altre particelle in sospensione, lasciando passare solo l’acqua e i sali minerali disciolti.

Puro utilizza una cartuccia filtrante a carboni attivi e fibra cava, capace di trattenere:

Cloro e derivati Sedimenti, sabbia e ruggine Odori e sapori sgradevoli Particelle in sospensione

Con Prismo e Puro, EcoWater amplia la propria offerta nel settore dell’acqua da bere, confermando il proprio impegno verso l’innovazione, la qualità e il benessere delle persone. Due soluzioni diverse, un unico obiettivo: offrire acqua migliore, ogni giorno.

EcoWater Systems®, presente in tutto il mondo, fa parte del gruppo Marmon Water, di proprietà di Berkshire Hathaway, la holding di Warren Buffett. Oggi è il più grande produttore globale di addolcitori e sistemi per il trattamento delle acque, con stabilimenti di proprietà in America, Europa e Asia.

Contatti:

Ecowater Systems Italia s.r.l.

Viale Famagosta 75

20142 Milano (Italy)

www.ecowater-systems.it

+39 02 35955650

info@ecowater-systems.it

