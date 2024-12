Elena Peverelli: con i suoi servizi fotografici immortala momenti che rimarranno unici

Senigallia, 19 dicembre 2024. In molti la definisco una fotografia artistica, perché ogni suo scatto nasce da creatività e originalità ed ha la capacità di trasmettere quelle emozioni che rendono ancora più unici i momenti importanti della vita, suggellandone il ricordo. Nel suo StudioBebè Elena Peverelli realizzaservizi fotografici d’autore di neonati, mamme e famiglie, che difficilmente trovano riscontro in Italia. Elena Peverelli, infatti, è stata tra le prime professioniste a portare sei anni fa a Senigallia, in provincia di Ancona, la “fotografia newborn”, particolarmente in voga all’estero.

«Questo tipo di fotografie vanno pensate in modo creativo – spiega Elena Peverelli –. Per garantire un risultato a livello stilistico è necessario curare ogni minimo dettaglio e gestire tutti gli aspetti correlati allo shooting, dalla posizione al vestito allo scenario, mettendo sempre a proprio agio sia il bimbo che la mamma».

Nel suo studio di oltre 300 mq è possibile allestire più scenari contemporaneamente per ogni atmosfera, da scomporre e ricomporre in variabili infinite. Nei suoi setElena Peverelli utilizza anche mobili antichi e in stile vintage, sfondi, tessuti specifici e giocattoli d’epoca, che ha accumulato in anni di continua ricerca. Ogni ambientazione è creata appositamente ed in modo dedicato, immaginando prima di tutto “l’opera” finale. Ulteriore personalizzazione è possibile grazie ad un guardaroba ricco di centinaia di abiti in ogni tessuto, colore e foggia, oltre a tantissimi accessori. «Ma spesso confeziono anche personalmente e appositamente abiti, pensati per valorizzare tratti somatici e stili di ciascuna – sottolinea Elena –, un servizio particolarmente apprezzato dalle donne, soprattutto se in dolce attesa, perché si sentono più rilassate senza l’impegno di dover comprare o scegliere il vestito appositamente per lo scatto fotografico».

Le foto artistiche di Elena Peverelli riescono ad immortalare con grande forza fasi irripetibili come i primi mesi di un bambino, in cui ogni espressione e fattezza cambia in fretta, oppure la dolce attesa di una mamma. Veri ritratti d’arte in cui si diventa protagonisti. «Per i piccoli e delicati neonati – spiega la fotografa – ci sono una serie di tecniche per farli addormentare prima di sistemarli nelle pose desiderate, perché lo stato di totale relax è fondamentale. Si possono poi avvolgere teneramente in fasce, per fare stare ancora più calmi e protetti come quando sono cresciuti nel ventre materno. Lo stesso vale per le mamme in dolce attesa».

Lo StudioBebè di Elena Peverelli è diventato un punto di riferimento per tanti fotografi italiani e stranieri, un luogo in cui vengono volentieri per partecipare a veri workshop.Uno studio che diventa quindi anche un laboratorio adatto ad ospitare fotografi che vogliono apprendere questa preziosa professionalità o in cerca di ambienti da cui trarre nuove ispirazioni e per acquisire nozioni innovative, tecniche, pose e tendenze.

«A breve nascerà anche un altro progetto dedicato alle donne che desiderano ritrovare la propria autostima – annuncia Elena Peverelli – possibile proprio attraverso un servizio fotografico dedicato che esalti la loro personalità. All’interno dello StudioBebè, ho creato un “angolo di paradiso”, dove la mia passione si è trasformata in professione e in cui posso realizzare con i miei servizi fotografici i sogni di tante mamme».

Il risultato di questi servizi fotografici sono istantanee che catturano la magia del momento e creano ricordi artistici da conservare per sempre. Nei set possono essere presenti sia la mamma che il papà o i nonni e spesso anche fratelli o sorelle. «Creiamo anche set tematici in certi periodi dell’anno come Natale e Pasqua – sottolinea Elena Peverelli –. Si tratta sempre di ambientazioni originali e diverse tra loro, che allestiamo nel grande spazio del nostro studio fotografico, con scenari creativi di qualità artistica, dove ogni foto diventa unica e personalizzata».

