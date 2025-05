Elesa a SPS Italia 2025: innovazione wireless e nuove soluzioni per l’automazione industriale

Parma, 13/05/2025. Elesa, punto di riferimento nella componentistica standard per l'industria, parteciperà a SPS Italia 2025 (Parma, 13-15 maggio) con soluzioni all’avanguardia pensate per migliorare efficienza, sicurezza e velocità nelle operazioni produttive.

Tecnologia wireless per il posizionamento manuale: DD52R-E-RF e DD51-E-RF

Tra le novità in esposizione, Elesa propone i nuovi sistemi di posizionamento wireless DD52R-E-RF e DD51-E-RF.

Questi dispositivi elettronici permettono di regolare manualmente in modo preciso e semplice la posizione dei componenti macchina. L’installazione senza l’uso di cavi, grazie alla comunicazione via radiofrequenza con una centralina di controllo collegata al PLC, è facile e veloce risolvendo così ogni problema di cablaggio.

DD52R-E-RF è dotato di un ampio display a 6 cifre di facile lettura anche da lontano. È ideale per impianti complessi o per chi necessita di grande visibilità e un elevato grado di personalizzazione delle impostazioni.

DD51-E-RF, invece, ha dimensioni più compatte e un display a 5 cifre: la soluzione perfetta per macchine più contenute dove lo spazio è prezioso, senza rinunciare a precisione e funzionalità.

Entrambi i modelli sono alimentati a batteria (sostituibile facilmente senza perdere i dati), resistono all’acqua e alla polvere grazie alla protezione IP65 o IP67 e offrono una lunga durata operativa. In più, impediscono l’avvio della macchina finché tutte le posizioni non sono impostate correttamente, migliorando la sicurezza e riducendo il rischio di errori.

Le soluzioni Elesa per l’automazione industriale

Oltre ai sistemi di posizionamento wireless, Elesa presenterà anche il resto della propria gamma prodotti, tra cui:

Ventose industriali per la presa e la manipolazione di prodotti in metallo, vetro, plastica o ceramica, disponibili in molte varianti e mescole per adattarsi a ogni esigenza, come la M 2000-SWM o le più compatte EBR.SWM.

Maniglie con interruttore di sicurezza, progettate per migliorare la protezione nelle linee produttive, dotate di sistemi elettrici integrati e resistenti anche in ambienti gravosi.

Organi di trasmissione in tecnopolimero per garantire leggerezza e resistenza all'usura e agli agenti chimici, alla torsione, alla trazione e resistenza alle alte temperature. Troviamo ingranaggi meccanici, cremagliere e madreviti ideali per applicazioni in cui sia richiesta una maggiore silenziosità oppure dove è necessario evitare l'utilizzo di lubrificanti come nei settori del packaging, dell'industria alimentare, del farmaceutico, della tipografia degli elettrodomestici, ecc.

Una partecipazione strategica

“SPS Italia rappresenta per noi un appuntamento fondamentale per incontrare da vicino i nostri clienti e partner industriali," dichiara Fabio Invernizzi, Corporate Sales & Marketing Executive Director di Elesa S.p.A.

"La nostra partecipazione quest’anno è ancora più significativa perché presentiamo soluzioni che aiutano a rendere i processi produttivi più intelligenti, sicuri ed efficienti. Con tecnologie wireless brevettate e nuovi componenti per l’automazione, Elesa conferma il suo ruolo di innovatore al servizio delle imprese".

Appuntamento a SPS Italia 2025

Elesa invita tutti i professionisti dell’automazione a scoprire queste e molte altre innovazioni presso il proprio stand (Padiglione 3 – Stand E057). Un’occasione per vedere dal vivo soluzioni che migliorano il lavoro quotidiano in ottica di efficienza, digitalizzazione e sicurezza.

1941 – 2025 Da oltre 80 anni al servizio dell’industria

Fondata nel 1941, Elesa S.p.A. è oggi un punto di riferimento globale nella progettazione e produzione di componenti standard per macchine e attrezzature industriali. L’azienda offre la più ampia gamma di soluzioni sul mercato, tra cui manopole, maniglie, volantini, indicatori di posizione, elementi di serraggio, cerniere, piedini di livellamento, ruote e accessori per l’automazione.

Con sede a Monza e una solida rete vendite internazionale che include 15 filiali commerciali, 7 quelle dirette in Canada, Francia, Messico, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera, e 8 in joint-venture Elesa+Ganter in Austria, Cina, India, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna e Turchia, Elesa esporta i suoi prodotti in oltre 60 paesi, offrendo supporto tecnico, disponibilità a magazzino e servizio clienti altamente qualificato.

L’attenzione costante alla ricerca e sviluppo, unita a un design industriale distintivo e alla qualità dei materiali, rende Elesa il partner ideale per tutte le aziende che puntano a efficienza, ergonomia e innovazione nei propri impianti.

