Elesa al Salone Nautico 2025: innovazione e resistenza nei componenti per le imbarcazioni

Dal 18 al 23 settembre, l’azienda presenta a Genova la propria gamma di componenti progettati per affrontare le sfide dell’ambiente nautico, tra materiali all’avanguardia, ergonomia e design inconfondibile.

Genova, 10 settembre 2025. Elesa, realtà di riferimento nella progettazione e produzione di componenti standard, parteciperà al Salone Nautico Internazionale di Genova 2025, portando in primo piano le soluzioni sviluppate per tutti i tipi di imbarcazioni.

Un contesto che impone requisiti stringenti in termini di resistenza alla corrosione, durabilità e sicurezza operativa, e che trova risposta in una gamma completa e specializzata di prodotti impiegati su imbarcazioni e sistemi di bordo.

Tecnopolimeri avanzati e acciai inox: focus su qualità e prestazioni

A Genova Elesa esporrà le proprie linee di componenti adatti al comparto nautico, tra cui spiccano:

INOX – STAINLESS STEEL, linea realizzata in tecnopolimero con inserti in acciaio INOX o interamente in acciaio AISI 304 e 316, progettata per garantire i più alti standard di resistenza alla corrosione. È sviluppata in particolare per l’utilizzo in ambienti in cui condizioni estreme richiedono materiali resistenti a ruggine, sale, acqua di mare, umidità e agenti chimici. Una valida alternativa sono i componenti realizzati interamente in tecnopolimero che offrono prestazioni affidabili e vantaggi significativi in termini di durabilità, manutenzione ridotta e compatibilità con ambienti sensibili, anche in presenza di agenti chimici o umidità. CHROMIUM, caratterizzata da superfici cromate ad alta resistenza ad acetone, acqua di mare, acido formico, alcol etilico, detergenti e soluzioni a base di cloro. Una linea progettata per l’impiego su attrezzature destinate ad ambienti esterni soggetti a condizioni climatiche sfavorevoli e a frequenti cicli di pulizia. CLEAN Line, in colore bianco RAL 9002 con inserti in acciaio INOX e superfici facili da pulire, ideale per ambienti dove igiene, estetica e resistenza agli agenti atmosferici sono requisiti essenziali. Il design compatto e l’assenza di cavità aiutano a prevenire l’accumulo di sale, polvere e residui di lavorazione, garantendo prestazioni durature anche in condizioni marine difficili. AE-V0, realizzata con uno speciale tecnopolimero autoestinguente certificato V0 secondo gli standard UL-94 V (Underwriters Laboratories), è ideale per l’impiego in ambienti pubblici o ad alta criticità in cui la resistenza alla fiamma è essenziale. Adatta ad applicazioni marine come aree passeggeri, sale motori e pannelli di controllo, dove è fondamentale rispettare le normative sulla sicurezza antincendio.

Un partner affidabile per i professionisti del mare

La partecipazione al Salone Internazionale di Genova rafforza il posizionamento di Elesa come partner tecnico per i professionisti del settore nautico, grazie a una proposta che coniuga affidabilità meccanica, resistenza ambientale e un’estetica riconoscibile.

1941 – 2025 Da oltre 80 anni al servizio dell’industria

Fondata nel 1941, Elesa S.p.A. è oggi un punto di riferimento globale nella progettazione e produzione di componenti standard per macchine e attrezzature industriali. L’azienda offre la più ampia gamma di soluzioni sul mercato, tra cui manopole, maniglie, volantini, indicatori di posizione, elementi di serraggio, cerniere, piedini di livellamento, ruote e accessori per l’automazione.

Con sede a Monza e una solida rete vendite internazionale che include 15 filiali commerciali, 7 quelle dirette in Canada, Francia, Messico, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera, e 8 in joint-venture Elesa+Ganter in Austria, Cina, India, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna e Turchia, Elesa esporta i suoi prodotti in oltre 60 paesi, offrendo supporto tecnico, disponibilità a magazzino e servizio clienti altamente qualificato.

Contatti:

Immediapress

MLS- Ufficio Stampa Elesa

Alessandro Pavanati-alessandro.pavanati.ext@mslgroup.com

Elena Oricelli-elena.oricelli@mslgroup.com

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.