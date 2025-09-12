Elesa al Salone Nautico 2025: innovazione e resistenza nei componenti per le imbarcazioni

Dal 18 al 23 settembre, l’azienda presenta a Genova la propria gamma di componenti progettati per affrontare le sfide dell’ambiente nautico, tra materiali all’avanguardia, ergonomia e design inconfondibile.
Genova, 10 settembre 2025. Elesa, realtà di riferimento nella progettazione e produzione di componenti standard, parteciperà al Salone Nautico Internazionale di Genova 2025, portando in primo piano le soluzioni sviluppate per tutti i tipi di imbarcazioni.
Un contesto che impone requisiti stringenti in termini di resistenza alla corrosione, durabilità e sicurezza operativa, e che trova risposta in una gamma completa e specializzata di prodotti impiegati su imbarcazioni e sistemi di bordo.
Tecnopolimeri avanzati e acciai inox: focus su qualità e prestazioni
A Genova Elesa esporrà le proprie linee di componenti adatti al comparto nautico, tra cui spiccano:
Un partner affidabile per i professionisti del mare
La partecipazione al Salone Internazionale di Genova rafforza il posizionamento di Elesa come partner tecnico per i professionisti del settore nautico, grazie a una proposta che coniuga affidabilità meccanica, resistenza ambientale e un’estetica riconoscibile.
1941 – 2025 Da oltre 80 anni al servizio dell’industria
Fondata nel 1941, Elesa S.p.A. è oggi un punto di riferimento globale nella progettazione e produzione di componenti standard per macchine e attrezzature industriali. L’azienda offre la più ampia gamma di soluzioni sul mercato, tra cui manopole, maniglie, volantini, indicatori di posizione, elementi di serraggio, cerniere, piedini di livellamento, ruote e accessori per l’automazione.
Con sede a Monza e una solida rete vendite internazionale che include 15 filiali commerciali, 7 quelle dirette in Canada, Francia, Messico, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera, e 8 in joint-venture Elesa+Ganter in Austria, Cina, India, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna e Turchia, Elesa esporta i suoi prodotti in oltre 60 paesi, offrendo supporto tecnico, disponibilità a magazzino e servizio clienti altamente qualificato.
