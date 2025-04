Emaar ha contribuito con oltre 1 miliardo di dollari per migliorare il marchio globale e l'esperienza dei visitatori di Dubai

DUBAI, EAU, 22 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Emaar, il principale sviluppatore dietro i monumenti più iconici di Dubai, ha investito oltre 1 miliardo di dollari per definire e migliorare l'identità globale della città. Questo contributo cumulativo sottolinea l'impegno di lunga data dell'azienda nel rafforzare il prestigio internazionale di Dubai attraverso esperienze all'avanguardia, piattaforme culturali dinamiche e infrastrutture sociali di riferimento.

Dalla creazione e gestione della Dubai Fountain, la fontana coreografica più grande del mondo, alla produzione delle celebrazioni di Capodanno al Burj Khalifa, acclamate a livello internazionale, fino al lancio e al continuo successo della Dubai Opera come epicentro culturale della regione, Emaar ha costantemente alzato l'asticella nell'arricchire il tessuto urbano e culturale di Dubai.

Esperienze distintive sostenute e migliorate attraverso investimenti annuali continui che superano i 50 milioni di dollari, impiegati per coprire non solo la gestione e la manutenzione delle attrazioni chiave, ma anche l' evoluzione delle tecnologie immersive e dei format di intrattenimento. In queste iniziative rientra la modernizzazione della facciata del Burj Khalifa con sistemi di proiezione e illuminazione di ultima generazione, che consentiranno di raccontare storie accattivanti che raggiungeranno milioni di spettatori in tutto il mondo.

Oltre al suo contributo materiale, Emaar continua a promuovere la crescita inclusiva e il benessere della comunità. Attraverso la Emaar Foundation, l'azienda sostiene un'ampia gamma di cause locali, da programmi per l'edilizia e lo sviluppo a sponsorizzazioni di eventi sportivi e culturali a livello nazionale, dimostrando il suo ruolo fondamentale nella crescita della città e della società.

"Il percorso di Emaar è sempre stato radicato in una visione che trascende la costruzione: si tratta di creare esperienze che ispirano, uniscono e hanno un impatto duraturo", ha dichiarato Mohamed Alabbar, fondatore di Emaar. "I nostri investimenti sono una testimonianza della nostra fiducia nel potenziale illimitato di Dubai: siamo orgogliosi di svolgere un ruolo chiave nel definire la sua immagine a livello globale".

L'impegno di Emaar verso l'eccellenza, l'innovazione e l'emancipazione della comunità continua a guidare il progresso, plasmando il futuro di Dubai come hub mondiale all'avanguardia. Con idee audaci e contributi sostenuti, l' azienda è pronta a svolgere un ruolo ancora più importante nel definire l'immediato futuro della città, che ambisce a diventare una delle destinazioni più ammirate al mondo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2669171/Emaar.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/emaar-ha-contribuito-con-oltre-1-miliardo-di-dollari-per-migliorare-il-marchio-globale-e-lesperienza-dei-visitatori-di-dubai-302433562.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire