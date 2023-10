Torna il Ravello Energy Festival: il Salotto dell’Energia Italiana. Appuntamento il 5 e 6 ottobre

Salerno, 4 ottobre 2023 - Dopo il successo della prima edizione, Stantup Service annuncia la seconda edizione del Ravello Energy Festival che si terrà per l’appunto a Ravello, nella meravigliosa cornice di Villa Rufolo, il 5-6 ottobre 2023.

Il Ravello Energy Festival sarà caratterizzato da confronti tra i CEO e Top Manager delle principali aziende energetiche italiane.

I rappresentanti istituzionali, esperti e stakeholder forniranno preziose prospettive e contributi per delineare il futuro del settore.

Tra i partecipanti al Ravello Energy Festival:

Enertech Partecipanti:

•Stefano Fumi, Head of Poste Energia

•Micael Saillen, CEO di Tate

•Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy Italia

•Redi Vyshka, co-founder di Switcho

Speaker Istituzionali:

•Diego Pellegrino, A.R.T.E.

•Marco Campomenosi, Eurodeputato

•Massimo Nicolazzi, Professor of Economics of Energy Sources, University of Turin

•Sergio Giraldo, Utilità spa

Il giornalista, saggista e docente universitario, Daniele Chieffi, presentatore ufficiale, si occuperà di garantire una discussione ben strutturata e stimolante sui temi cruciali che riguardano il mercato dell'energia, come:

• il futuro della transizione verso le energie rinnovabili, mettendo in luce la crescente competitività delle tecnologie rinnovabili in termini di costo ed efficienza.

• la decarbonizzazione, evidenziando l'importanza dell'adozione di fonti energetiche a basse emissioni di carbonio, inclusi i settori dell'energia nucleare e delle tecnologie di cattura e stoccaggio di carbonio.

•l'importanza delle Smart Grid e delle reti energetiche interconnesse sarà riconosciuta durante l’evento, poiché queste tecnologie permettono una gestione più intelligente e un monitoraggio accurato delle reti, grazie alle tecnologie di comunicazione e automazione.

• l’efficienza energetica, riconoscendo che questa rappresenta una leva fondamentale per ridurre il consumo e lo spreco di energia.

L'evento ha l’obiettivo di dimostrare l'impegno congiunto delle aziende energetiche italiane e degli stakeholder istituzionali nell'affrontare le sfide del futuro e nel promuovere un mercato dell'energia sostenibile, resiliente e all'avanguardia.

“Dopo il grande successo della prima edizione è evidente il ruolo centrale che questo summit sull’energia sta giocando per promuovere una discussione costruttiva del futuro del settore energetico italiano. Il Ravello Energy Festival è un’opportunità unica per discutere di nuove soluzioni innovative e sostenibili. Se lo scorso anno abbiamo discusso della crisi energetica, quest’anno le tematiche attuali e il know how degli speaker, ci porteranno ad avere una visione d'insieme più completa di ciò che accadrà nei prossimi anni”, Ha dichiarato Stefania Ferrara - Business Developer di Stantup Service, organizzatrice dell’evento.

info su: www.ravelloenergyfestival.it