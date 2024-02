Ernioplastica Inguinale: Poliambulatori San Gaetano si conferma punto di riferimento di Vicenza

Vicenza, 12 febbraio 2024 -Poliambulatori San Gaetano è il centro di eccellenza in Veneto che, dal 2005, è in prima linea nel garantire un'assistenza sanitaria di valore.

Punto di riferimento per l'intero territorio vicentino, oggi Poliambulatori San Gaetano è presente a Thiene e Schio con una serie di centri sanitari, che garantiscono servizi di ultima generazione.

In particolare, tutte le strutture sono dotate di strumentazioni all'avanguardia e si avvalgono esclusivamente di un'equipe medica proveniente dalle migliori strutture ospedaliere. A ciò si aggiunge la presenza di un personale sanitario appositamente formato, oltre a percorsi clinici in linea con i più alti standard del settore.

In più, l’impegno di Poliambulatori San Gaetano è sempre rivolto a garantire un rapido accesso agli interventi programmabili, per fare in modo di favorire procedure chirurgiche senza tempi di attesa.

Un vantaggio soprattutto in caso di patologie come le ernie ombelicali o inguinali che, se non trattate in tempi ragionevoli, possono causare un certo livello di complicazioni.

Come viene effettuato oggi un intervento di ernia inguinale?

L'ernia inguinale è una condizione che si verifica in seguito alla fuoriuscita di viscere, in genere l'intestino, in prossimità del canale inguinale. È una condizione innaturale, talvolta dolorosa, in alcuni casi asintomatica, che può essere trattata solo tramite un intervento di ernioplastica inguinale.

L'ernia inguinale può infatti aumentare di volume, causare fastidi, dolori o disagio ed eventualmente degenerare in un'ernia incarcerata, cioè il blocco delle viscere da parte dello stesso canale in cui sono riversate. In questi casi, per evitare rischi anche piuttosto seri, è necessario eseguire un intervento in tempi ragionevoli, poiché, se non trattata, l'ernia inguinale può causare la necrosi del tratto interessato.

Naturalmente, un intervento di ernia inguinale è da considerarsi del tutto risolutivo: grazie alla ricerca e all'evoluzione nel campo medico, l'operazione oggi si effettua con tecniche di intervento e materiali di ultima generazione, che contribuiscono a renderla sempre meno invasiva. La correzione prevede infatti il rinforzo della parete muscolare tramite l'applicazione di apposite reti di contenimento che, oltre a essere leggere e confortevoli, sono auto-ancoranti, quindi applicabili senza punti di sutura.

Questo fa sì che l'intervento possa essere effettuato anche in day hospital, in anestesia locale o generale, in base alla condizione del paziente, con tempi di recupero molto più rapidi rispetto a quelli necessari con un intervento di tipo tradizionale. Difatti, in seguito a un intervento di ernioplastica inguinale è possibile tornare a guidare già dopo un paio di giorni e, in caso di attività sedentaria, ricominciare a lavorare dopo solo una settimana di convalescenza.

Ernioplastica inguinale: l’innovazione presso Poliambulatori San Gaetano

Naturalmente, è fondamentale l’ernioplastica inguinale venga eseguita da chirurghi specializzati e con un’elevata esperienza in questo tipo di operazioni. Ai fini del risultato, è altrettanto importante che il trattamento venga eseguito in una struttura all'avanguardia, dotata di sale operatorie moderne e standard di sicurezza tra i più elevati del settore.

Il blocco operatorio della Sede Clinica e Ricerca recentemente inaugurata da Poliambulatori San Gaetano a Thiene, in via Val Cismon 33, vanta tecnologie di ultima generazione.

Ogni sala operatoria, grazie a impianti all'avanguardia e tecnologie antibatteriche innovative, permette di intervenire sul problema in modo preciso e con i più alti standard di sicurezza anche in termini di controllo delle infezioni.

A condurre ogni intervento, naturalmente, sono sempre chirurghi attentamente selezionati, oltre a primari, docenti universitari e ricercatori con un'ampia esperienza nei diversi campi della chirurgia.

E, alla luce di un servizio innovativo e su misura del paziente, per Poliambulatori San Gaetano il 2024 si è aperto con un importante traguardo: forte degli oltre 8.000 interventi effettuati, le quattro innovative sale operatorie allestite al secondo piano della Sede Clinica e Ricerca di via Val Cismon a Thiene registrano già un calendario fitto di prenotazioni.

Naturalmente, l'intervento di ernioplastica addominale presso i centri di eccellenza del Poliambulatori San Gaetano è sempre accessibile con comode soluzioni rateali personalizzate. In più, disponendo di una copertura Unisalute o Metasalute, l’entità della spesa si riduce a poche centinaia di euro.

Per maggiori informazioni

Sito web:https://poliambulatorisangaetano.it/

Email: info@poliambulatorisangaetano.it