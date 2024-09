Eroxon® continua la sua espansione in nuovi mercati

Milano, 26 settembre 2024.Eroxon®, continua la sua espansione internazionale con importanti novità. ll prodotto di Futura Medical, già affermato in mercati chiave europei come Francia, Italia e Spagna dal primo semestre del 2024, si prepara a conquistare anche il mercato statunitense, dopo aver ottenuto l'autorizzazione alla commercializzazione come dispositivo medico dalla FDA (Food and Drug Administration) nel giugno 2023. Già disponibile on-line, Eroxon® arriverà sugli scaffali delle farmacie statunitensi, con una confezione graficamente diversa da quella disponibile in UE, a partire da ottobre 2024.

Buone notizie anche dal Regno Unito, dove Eroxon®, è già parzialmente rimborsato dal NHS (National Health Service), e quindi reso accessibile a tutti i pazienti.

Eroxon®: un trattamento per la disfunzione erettile

Eroxon® è un trattamento topico per la disfunzione erettile (DE), che può aiutare ad avere un'erezione in 10 minuti dall’applicazione. Questo gel ad azione rapida, può essere acquistato in farmacia e parafarmacia, senza obbligo di prescrizione medica.

Grazie ad una tecnologia proprietaria, sviluppata dall’azienda produttrice del gel, la britannica Futura Medical, gli ingredienti contenuti nel gel Eroxon® possono essere applicati direttamente sulla zona interessata per poter esercitare la propria azione. Il gel, infatti, deve essere applicato sul glande, o punta del pene, dove agisce mediante un meccanismo di azione “fisico”, che contribuisce all’erezione promuovendo la vasodilatazione locale.

Una volta applicato, i componenti volatili del gel Eroxon® evaporano in pochi secondi, fornendo una sensazione di rapido raffreddamento e, successivamente, di graduale riscaldamento. Questo stimola le terminazioni nervose libere sensibili alla pressione e alla temperatura nel glande, che aumentano il flusso sanguigno ai corpi cavernosi e contribuiscono all'erezione.

Questo prodotto può aiutare ad avere un'erezione in 10 minuti dall’applicazione, in caso di disfunzione erettile sia lieve che moderata. Con la sua rapidità d'azione, Eroxon® può aiutare a ripristinare la spontaneità dei rapporti sessuali.

