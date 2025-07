Esaote presenta a ECVS 2025 il nuovo sistema di risonanza magnetica veterinaria di ultima generazione, Vet-MR Grande ELITE

GENOVA, Italia e ANVERSA, Belgio, 3 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Esaote, azienda leader nel settore dell'imaging diagnostico medico, presenta il nuovo Vet-MR Grande ELITE, sistema di risonanza magnetica veterinaria di ultima generazione, in occasione di ECVS 2025, il Congresso scientifico annuale del Collegio Europeo dei Chirurghi Veterinari, che si tiene ad Anversa, in Belgio, dal 3 al 5 luglio (Stand Esaote n. 32).

Frutto di decenni di esperienza e sviluppato in stretta collaborazione con le migliori cliniche veterinarie a livello mondiale, il Vet-MR Grande ELITE è una soluzione di imaging rivoluzionaria, progettata su misura per piccoli animali e per equini, in grado di rispondere all'evoluzione costante delle esigenze del mercato in termini di tecnologia, flussi di lavoro e capacità di imaging avanzato.

«Mettere i nostri clienti al primo posto è la forza trainante dell'innovazione di Esaote», ha dichiarato Erminio Bassi, Vet Business Manager di Esaote. «Il Vet-MR Grande ELITE si basa sul comprovato successo del sistema Vet-MR Grande, introducendo tecnologie più intelligenti, una maggiore sostenibilità e una suite di innovazioni progettate per innalzare gli standard dell'imaging veterinario, con l'obiettivo di offrire una qualità d'immagine eccellente e consentire diagnosi più chiare e affidabili.»

Sviluppata in collaborazione con AIRS Medical, la piattaforma avanzata e-SPADES, basata sull'intelligenza artificiale, migliora la ricostruzione delle immagini e l'efficienza delle scansioni. Permette tempi di esame più brevi rispetto ai metodi convenzionali, garantendo al contempo una qualità d'immagine eccezionale per supportare la diagnostica veterinaria con maggiore precisione.

La sequenza Diffusion Weighted Imaging (DWI) svolge un ruolo fondamentale nel miglioramento degli esami neurologici. Consente una rilevazione più efficace dell'infarto cerebrale, dell'ictus e dei tumori cerebrali, supportandone al contempo la classificazione, la stadiazione e il monitoraggio nel tempo.

Progettata appositamente per le esigenze della pratica veterinaria, la risonanza Vet-MR Grande ELITE è dotata di un'interfaccia intuitiva, pensata per l'anatomia degli animali, con strumenti specifici per specie e protocolli sviluppati da esperti. Il suo design aperto, il grande tavolo per il paziente e le bobine dedicate permettono un posizionamento rapido e confortevole—semplificando anche la gestione dell'anestesia.

Grazie al suo design compatto ed efficiente dal punto di vista energetico, il sistema offre una soluzione sostenibile ed economica, che funziona con una normale alimentazione elettrica—rendendo la risonanza magnetica avanzata più accessibile, dalle piccole cliniche fino ai grandi centri di riferimento.

Gruppo Esaote Leader nell'imaging medicale (ecografia, risonanza magnetica, software per la gestione del processo diagnostico). Alla fine del 2024, il Gruppo contava circa 1.300 dipendenti, la metà dei quali in Italia. Con sedi a Genova e Firenze, e unità proprie di produzione e ricerca in Italia e nei Paesi Bassi, Esaote è presente in oltre 100 Paesi nel mondo. www.esaotevet.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2723023/Vet_MR_Grande_ELITE.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2723024/ESAOTE_logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/esaote-presenta-a-ecvs-2025-il-nuovo-sistema-di-risonanza-magnetica-veterinaria-di-ultima-generazione-vet-mr-grande-elite-302495955.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.