Estate caldissima ma pavimenti impeccabili – L’estate diventa smart con Tineco

L’estate è arrivata: è il momento della leggerezza, del sole e dei momenti di relax. Chi ha voglia di perdere tempo con le faccende domestiche? Con le soluzioni di pulizia smart di Tineco, la casa sarà perfettamente pulita in pochissimo tempo e senza nemmeno una goccia di sudore.

Gli amanti delle occasioni possono quindi prepararsi a sconti esclusivi su due dispositivi indispensabili disponibile per l’Amazon Prime Day: il PURE ONE STATION 5 Plus e il CARPET ONE Cruiser.

Il TINECO PURE ONE STATION 5 Plus è molto più di un semplice aspirapolvere senza fili: è una stazione intelligente tutto-in-uno che aspira, si ricarica, si svuota e si pulisce da sola. Grazie alla multi-stazione 3-in-1, la pulizia della casa diventa quasi automatica. Il sistema di sensori intelligenti iLoop rileva in tempo reale il livello di sporco e regola la potenza in modo preciso. Ideale per chi preferisce trascorrere più tempo sul balcone o in giardino, invece che correre per casa con l’aspirapolvere.

Per chi desidera far splendere anche tappeti e divani, il TINECO CARPET ONE Cruiser assicura una freschezza profonda, efficace anche contro le macchie più ostinate. Grazie al controllo intelligente della temperatura e alla funzione solo-asciugatura, i tappeti si asciugano in tempi record. Con una potenza di aspirazione fino a 130 watt, l’apparecchio rimuove facilmente anche lo sporco più profondo dalle fibre. I vari programmi di pulizia e l’utilizzo intuitivo garantiscono il massimo comfort. Perfetto per famiglie, proprietari di animali domestici e per chi vuole mantenere la casa fresca e igienica durante l’estate.

Entrambi i dispositivi saranno disponibili a prezzi speciali esclusivi solo durante il Prime Day. Gli sconti verranno pubblicati su Amazon nei prossimi giorni, rappresentando così un upgrade estivo ideale per la casa.

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.