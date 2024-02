Este Capelli offre i risultati più efficaci grazie all’innovativo metodo di trapianto Exosome

Istanbul, 21/02/2024 - EsteCapelli Medical Solutions, un centro medico che opera in Europa, ha annunciato il nuovo metodo di trapianto di capelli Exosome, un trattamento rivoluzionario nella lotta contro la caduta dei capelli.

Gli esosomi plasmatici, ottenuti con proteine provenienti dal sangue del cordone ombelicale, stimolano la proliferazione cellulare nell'area del trapianto di capelli e rafforzano lo sviluppo del follicolo pilifero attraverso le molecole segnale.

EsteCapelli, uno dei centri leader in Europa per il trapianto di capelli e la medicina rigenerativa, ha annunciato il metodo di trapianto di capelli Exosome, un nuovo trattamento basato su una delle tecnologie più innovative nella lotta contro la caduta dei capelli.

Sotto la direzione dello specialista in trapianti di capelli Mehmet Hanifi Kutlar, EsteCapelli ha iniziato ad applicare il trattamento dei capelli Exosome, che migliora significativamente i risultati del trapianto di capelli e promette capelli più sani e dall’aspetto naturale.

Gli esosomi si sono già distinti come un affermato metodo nel contesto dell'estetica e della rigenerazione dei capelli, e sono tuttora oggetto di ricerca scientifica. Gli esosomi plasmatici, che funzionano come rigeneratori naturali dei capelli, favoriscono la proliferazione cellulare nell’area del trapianto e rafforzano lo sviluppo dei follicoli piliferi tramite l’azione delle molecole segnale.

La scienza e la tecnologia all’avanguardia rivoluzionano la rigenerazione dei capelli

Il metodo Exosome utilizza il potenziale degli esosomi derivati da ambienti cellulari ideali per ottenere effetti terapeutici ben precisi. La terapia con esosomi nel trapianto di capelli supporta lo sviluppo, la crescita e il mantenimento dei follicoli piliferi. Il trattamento di trapianto Exosome utilizza esosomi ottenuti dal sangue cordonale e contenenti proteine, fattori di sviluppo e minerali che promuovono una crescita più sana dei capelli.

Sottolineando che questo metodo applicato da EsteCapelli darà inizio ad una nuova era nella lotta contro la caduta dei capelli, Mehmet Hanifi Kutlar ha dichiarato: "L'intersezione tra scienza, tecnologia sofisticata e anni di esperienza è una svolta nella rigenerazione dei capelli. Si può dire che la scienza abbia quasi raggiunto il suo apice nella tecnologia del trapianto di capelli."

Un nuovo raggio di speranza nel trapianto e nella ricrescita dei capelli+

Gli esosomi ottenuti dal plasma sanguigno del cordone ombelicale eliminano una delle maggiori sfide del processo di guarigione che segue al trapianto di capelli. Il trattamento Exosome, che facilita il processo di integrazione degli innesti alla loro nuova posizione, consente ai capelli trapiantati di crescere più sani. Ciò trasforma il metodo in una rivoluzione tecnologica del trapianto di capelli. Mehmet Hanifi Kutlar ha affermato: "Per i pazienti che cercano il miglior metodo di trapianto di capelli, il trattamento Exosome consente di ottenere risultati più efficaci in un tempo più breve."

Oltre 15mila trattamenti effettuati con successo

EsteCapelli, che rappresenta oggi il potenziale del turismo sanitario della Turchia in tutto il mondo ed è uno dei centri medici più importanti nel settore del turismo sanitario in 47 paesi, segue da vicino tutti i nuovi sviluppi nel campo del trapianto di capelli e nella chirurgia estetica, per offrire ai pazienti trattamenti innovativi.

Affermando che per EsteCapelli, che finora ha reso felici più di 15mila pazienti provenienti da tutto il mondo con trattamenti di successo, la soddisfazione del paziente è fondamentale, Mehmet Hanifi Kutlar, rinomato specialista in trapianto di capelli e direttore medico di EsteCapelli Medical Solutions, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

"Come EsteCapelli, abbiamo dimostrato ancora una volta il nostro impegno nell'offrire la tecnologia più avanzata e i migliori risultati con il metodo di trapianto di capelli Exosome. Questa innovazione rafforza la nostra posizione leader in questo campo. Chiunque voglia aprire la porta ad un futuro felice può beneficiare del servizio di trapianto di capelli end-to-end che EsteCapelli è in grado di offrire a Istanbul."

Dati di contatto

Email info@estecapelli.com

Tel. +90 541 541 00 41