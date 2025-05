ESTEVE AUMENTA I RICAVI NETTI DEL 5% E RIAFFERMA LA STRATEGIA PER DIVENTARE UN'AZIENDA ALTAMENTE SPECIALIZZATA

Raggiungendo i 744 milioni di euro e ampliando il portafoglio, ESTEVE prosegue nella sua visione di diventare una società farmaceutica leader a livello internazionale

BARCELLONA, Spagna, 16 maggio 2025 /PRNewswire/ -- La società farmaceutica ESTEVE ha presentato la sua relazione annuale sui risultati del 2024, in linea con la strategia e le iniziative volte a promuoverne la mission – migliorare la vita delle persone.

Nel 2024, ESTEVE ha realizzato ricavi netti di 744 milioni di euro, con una crescita del 5% rispetto al 2023. Il fatturato internazionale rappresenta il 75% delle entrate totali, riflettendone la strategia globale. Rispetto al totale delle entrate, la Spagna ne rappresenta il 25%, gli altri paesi dell'Unione Europea il 53% (le aree geografiche in più rapida crescita) e il resto del mondo il 22%.

Il settore farmaceutico ha svolto un ruolo fondamentale nella solida performance di quest'anno, registrando una crescita dei ricavi netti superiore al 15%. Il business Cdmo (servizi di sviluppo e produzione su contratto), pur mantenendo ricavi netti stabili, ha contribuito positivamente ai risultati complessivi grazie a un mix di prodotti a maggiore valore aggiunto.

Un fattore chiave della crescita dei ricavi netti di ESTEVE è stata l'acquisizione di HRA Pharma Rare Diseases nel luglio 2024, che ha aggiunto tre trattamenti per patologie quali la sindrome di Cushing e il carcinoma adrenocorticale, rafforzando l'impegno di ESTEVE nel campo delle malattie rare ed espandendone la presenza in Europa e negli Stati Uniti.

Nel 2025, questa tendenza strategica verso terapie altamente specializzate prosegue con un accordo per l'acquisizione di un trattamento adiuvante considerato lo standard di cura per l'osteosarcoma non metastatico resecabile di alto grado, con chiusura formale prevista a breve termine. Al contempo ESTEVE ha completato l'ottenimento della licenza per un prodotto biologico indicato per bambini e adolescenti di età compresa tra 2 e 18 anni affetti da grave deficit primario del fattore di crescita insulino-simile 1 (IGF-1).

«I risultati dell'anno scorso non solo consolidano il percorso di crescita che abbiamo intrapreso negli ultimi quattro anni, ma riflettono anche il nostro impegno nel migliorare la qualità della vita delle persone attraverso soluzioni altamente specializzate. Guardiamo con fiducia alle opportunità che attendono ESTEVE e riteniamo che il 2025 sarà un anno cruciale per il nostro progresso come società farmaceutica leader a livello internazionale nel campo della medicina specialistica» , commenta Staffan Schüberg, amministratore delegato di ESTEVE.

L'innovazione rimane un pilastro fondamentale della strategia aziendale, con un investimento di 46 milioni di euro (sia nello sviluppo di prodotti che di processi), che rappresenta oltre il 5,8% dei ricavi netti globali. Un impegno chiaro che si è concretato anche negli investimenti della società volti a migliorarne le capacità industriali a livello mondiale, con l'avvio dei lavori di costruzione di un nuovo stabilimento di produzione che trasferirà quello attuale in Cina e l'ampliamento di un nuovo impianto di produzione di principi attivi farmaceutici a Celrà (Spagna).

Impatto sociale: migliorare la vita di 8 milioni di pazienti

I trattamenti ESTEVE hanno raggiunto 8 milioni di pazienti nel 2024 con l'obiettivo finale di migliorare la qualità della vita delle persone affette da patologie nei campi dell'endocrinologia, dell'oncologia o del dolore, tra gli altri.

L'impatto sociale di ESTEVE si è riflesso anche in un investimento di oltre 1,3 milioni di euro in iniziative di sostenibilità, diversità e inclusione. In linea con questi valori, nel 2024 ESTEVE ha aumentato la forza lavoro del 6,6% e ha raggiunto la parità di genere nella gestione – ora le donne ricoprono il 50% di tutte le posizioni direttive.

Verso emissioni nette nulle: riduzione dell'impronta di carbonio e del consumo di acqua

Nel 2024, ESTEVE ha proseguito il suo percorso verso la sostenibilità, in linea con il suo obiettivo di diventare un'azienda a emissioni nette nulle entro il 2050. A tal fine, per un altro anno ha continuato a gestire tutti i suoi centri e stabilimenti utilizzando al 100% energia elettrica acquistata proveniente da fonti rinnovabili. Inoltre, ha ridotto l'impronta di carbonio del 5,8% rispetto al 2023 e del 10,41% rispetto al 2022.

Questa riduzione dell'impatto ambientale è stata ottenuta anche riducendo il consumo di acqua del 12% rispetto al 2023.

Informazioni su ESTEVE

ESTEVE (www.esteve.com) è una società farmaceutica globale con un chiaro obiettivo: migliorare la vita delle persone. Fondata nel 1929 e con sede a Barcellona, vanta una forte presenza internazionale con affiliate farmaceutiche in Spagna, Portogallo, Italia, Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti.

Il focus di ESTEVE è sulla distribuzione di trattamenti altamente specializzati che rispondono a importanti esigenze mediche insoddisfatte in diverse aree terapeutiche. Oltre alla nostra innovativa attività farmaceutica, offriamo servizi completi di produzione su contratto (CMO), specializzandoci nella produzione di principi attivi farmaceutici (API) attraverso strutture di livello mondiale in Spagna, Messico e Cina.

Il forte impegno di ESTEVE nei confronti dei suoi valori fondamentali – le persone sono importanti, la trasparenza e la responsabilità – resta al centro di tutto il suo operato.

