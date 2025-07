ESTEVE rileva Regis Technologies, espandendo la presenza e le capacità negli Stati Uniti

Questa acquisizione consente a ESTEVE di espandere i suoi servizi di sviluppo e produzione su contratto per principi attivi farmaceutici a piccole molecole dalla fase preclinica alla produzione commerciale negli Stati Uniti.

BARCELLONA, Spagna, 31 luglio 2025 /PRNewswire/ -- ESTEVE rileva Regis Technologies, un'organizzazione statunitense di sviluppo e produzione su contratto (CDMO) con sede a Chicago.

Questa iniziativa strategica consente a ESTEVE CDMO (che opera attivamente con il marchio Esteve Química) di essere presente fisicamente negli Stati Uniti, espandendo le sue soluzioni di sviluppo e produzione su contratto per innovativi principi attivi farmaceutici (API) a piccole molecole lungo l'intero ciclo di sviluppo del farmaco, dalla fase preclinica alla produzione commerciale.

Da oltre 65 anni Regis Technologies è una CDMO nel settore degli API con sede negli Stati Uniti, che offre un'ampia gamma di servizi – ricerca e sviluppo di processo, analisi e stabilità, produzione di API cGMP, supporto CMC e una varietà di prodotti cromatografici.

"Stiamo ampliando il nostro team e le nostre soluzioni CDMO per gli innovatori nel settore farmaceutico: questa acquisizione aggiunge risorse nonché capacità di sviluppo e produzione, mentre amplia il business CDMO di ESTEVE con circa 70 persone altamente qualificate", conferma Joan Petit, Direttore operazioni industriali ESTEVE e Direttore generale Esteve CDMO (Esteve Química).

ESTEVE CDMO (Esteve Química) è una CDMO globale "pure-play" operante come terza parte, specializzata in principi attivi farmaceutici a piccole molecole di alta qualità e intermedi farmaceutici, che fornisce tecnologie quali l'essiccazione a spruzzo e la produzione di API ad alta potenza (HPAPI).

"Gli Stati Uniti rappresentano un mercato strategico per ESTEVE. "Questa acquisizione rappresenta un passo avanti verso il nostro obiettivo – migliorare la vita delle persone incrementando le nostre capacità e competenze di CDMO in questo settore ed espandendo la nostra offerta di servizi integrati", aggiunge Staffan Schüberg, amministratore delegato ESTEVE.

"Guardiamo con fiducia all'opportunità di entrare a far parte di un'azienda che condivide i nostri stessi valori e a conduzione familiare con oltre 90 anni di esperienza, impegnata nei confronti delle persone e il cui focus è sulla fornitura di valore a lungo termine ai clienti", conclude Scott Aladeen, presidente e amministratore delegato Regis Technologies.

Due diverse attività guidano lo scopo di ESTEVE: lo sviluppo e la produzione di principi attivi per conto terzi (CDMO) con stabilimenti di produzione in Spagna, Messico, Cina e ora negli Stati Uniti; e il settore farmaceutico, che offre medicinali altamente specializzati tramite affiliate in Germania, Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Regno Unito, oltre alla presenza negli Stati Uniti.

Informazioni su ESTEVEESTEVE (www.esteve.com) è un'azienda farmaceutica globale con uno scopo chiaro: migliorare la vita delle persone. Fondata nel 1929 e con sede a Barcellona, vanta una forte presenza internazionale con affiliate in ambito farmaceutico in Spagna, Portogallo, Italia, Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti.

Il focus di ESTEVE è sulla distribuzione di trattamenti altamente specializzati che rispondono a importanti esigenze mediche non soddisfatte in numerose aree terapeutiche. Oltre alla nostra innovativa attività farmaceutica, offriamo servizi completi di sviluppo e produzione su contratto (CDMO), specializzandoci nella produzione di principi attivi farmaceutici (API) attraverso strutture di livello mondiale in Spagna, Messico e Cina.

Il forte impegno di ESTEVE nei confronti dei suoi valori fondamentali – le persone contano, trasparenza e responsabilità – rimane al centro di tutto ciò che fa.

Informazioni su Regis Technologies Regis Technologies, Inc. collabora con aziende farmaceutiche e biotecnologiche per aiutarle a promuovere i farmaci candidati sul mercato. I nostri servizi semplificano e supportano la scoperta, guidando lo sviluppo di molecole e la commercializzazione dei farmaci – dallo sviluppo dei processi e delle analisi ai servizi di stabilità e alla produzione di API cGMP. Le nostre strutture vengono regolarmente ispezionate dalla FDA e da altre autorità regolatorie globali. Grazie al suo vasto know-how nel campo della chimica organica e delle separazioni, Regis produce anche una linea innovativa di prodotti cromatografici proprietari venduti in tutto il mondo. Fondata nel 1956 dal Dott. Louis Glunz III a Chicago, Regis è una società privata.

Per maggiori informazioni:Irene Simón, Direttrice comunicazioni esterne globali e ESG presso ESTEVE Tel.+34 934 466 000 – isimon@esteve.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2649909/ESTEVE_Logo.jpg

