Europei U21 –Germania favorita ma l’Italia vuole la semifinale Azzurri tra le migliori quattro, dopo 8 anni, a 2,60 su Sisal.it

Roma, 20 giugno 2025 –Italia-Germania è sempre Italia-Germania. Non importa se si tratti della finale Mondiale o di un’amichevole di fine campionato, la rivalità tra gli Azzurri e i teutonici rimane sempre sentitissima. Domenica sera, a Dunajská Streda, le due nazionali Under 21si contendono un posto in semifinale: la vincente sfiderà chi passerà il turno tra Francia e Danimarca. L’Italia, che non entra tra le migliori quattro dell’Europeo di categoria da 8 anni, sfida la Germania che, nelle ultime 4 edizioni, ha centrato la finale in tre occasioni con due successi. Numeri alla mano, la nazionale tedesca, per gli esperti Sisal, parte favorita a 1,95 contro il 3,75 degli Azzurri mentre il pareggio si gioca a 3,60. Stessa quota per la gara che si allunga ai supplementari mentre una soluzione ai rigori è data a 7,00. Germania avanti, a 1,48, anche per il passaggio turno dove l’Italia è data a 2,60. L’Over, a 1,75, si fa preferire all’Under, offerto a 1,95: ecco quindi che un risultato esatto di 2-1 è in quota a 8,50 per i ragazzi di Di Salvo mentre pagherebbe 13 volte la posta quello in favore di Baldanzi e compagni. In questa girandola di marcature, non è da escludere neanche un Ribaltone, a 6,75, al pari di un rigore, a 2,80.

Il pericolo numero 1 per la difesa comandata da Sebastiano Desplanches è rappresentato da Nick Woltemade, capocannoniere della manifestazione con quattro reti finora all’attivo, e obiettivo di mercato anche di molte squadre italiane. Il numero 10 della Germania, a segno, è offerto a 2,15. Insieme a lui va tenuto d’occhio PaulNebel, trequartista del Magonza, che, in stagione, ha messo insieme 10 gol e 7 assist oltre alla rete segnata alla Repubblica Ceca nel secondo turno della fase a gironi. Un gol o un assist di Nebel è in quota a 2,75. L’Italia, dal canto suo, si affida alla fantasia e alla potenza. La fantasia è quella di Tommaso Baldanzi, a riposo con la Spagna, ma pronto a riprendersi il posto in squadra: una rete o un passaggio vincente del trequartista della Roma è data a 3,75. La potenza, al contrario, è quella che potrebbe sprigionare Wilfried Gnonto, ancora a caccia del primo gol all’Europeo: interrompere il digiuno per l’attaccante del Leeds è un’impresa che si gioca a 4,50.

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.