Europei U21 –Spagna-Italia: in palio il primato nel girone

Roma, 16 giugno 2025 –Sarà ancora una volta Spagna-Italia agli Europei U21. Una classica del calcio giovanile continentale: su 23 confronti totali tra le due squadre, ben 11 si sono svolti nell’ambito della manifestazione, comprese tre finali. Stavolta in palio c’è il primato nel girone A: ad aspettare le Furie Rosse e gli Azzurri saranno Germania e Inghilterra che si sfideranno mercoledì 18 per la supremazia del gruppo B. La Spagna, 5 volte finalista (3 vittorie) nelle ultime 7 edizioni, parte nettamente favorita, secondo gli esperti Sisal, a 1,72 contro il 4,75 dell’Italia mentre si scende a 3,75 per il pareggio. La gara, nonostante la posta in palio, si preannuncia divertente e ricca di colpi di scena: la Combo Goal + Over 2,5, a 2,20, è nelle corde del match visto che è uscita in 6 degli ultimi 8 incroci tra le due formazioni. Tante reti rendono più probabile anche un Ribaltone, a 7,50, così come un gol dalla panchina, a 2,25. Più facile che, a segnare il primo gol del match, sia la Spagna, offerta a 1,55, piuttosto che l’Italia, data a 2,90. Anche il direttore di gara potrebbe essere particolarmente impegnato: un calcio di rigore è in quota a 2,80, mentre un intervento del VAR si gioca a 3,50.

Gli azzurri, privi di Tommaso Baldanzi ancora infortunato, punteranno tutto, o quasi, su Willie Gnonto. L’attaccante del Leeds, 9 gol e 6 assist in stagione, è dato nel tabellino dei marcatori a 5,25 mente Giuseppe Ambrosino è offerto a 4,75. Dal canto loro, le Furie Rosse si affidano a Roberto Fernandez, dato a 2,35, e RaulMoro, ex Lazio oggi al Valladolid, che si gioca a 2,75.

