Eurotherm diventa B Corp: è la prima nel settore. Con i sistemi radianti per la climatizzazione meno emissioni e meno consumi (fino a -30%)

Bolzano, 17/02/2025 – Eurotherm SpA Società Benefit, realtà leader nel settore della produzione, commercializzazione ed installazione di sistemi radianti, ha ottenuto la certificazione B Corp rilasciata da B Lab Italia.

Prima nel settore dei sistemi radianti per la climatizzazione a diventare B Corp, l’impresa altoatesina fa ora parte della comunità globale di aziende che si impegnano a rispettare rigorosi standard di performance sociale e ambientale, responsabilità e trasparenza. Lo status di B Corp è stato riconosciuto dopo un rigoroso processo di verifica da parte del network non-profit B Lab, che si pone l'obiettivo di accelerare il cambiamento comportamentale, culturale e strutturale promuovendo un sistema economico inclusivo, equo e rigenerativo a beneficio delle persone, delle comunità e del Pianeta. Un’analisi che prende in considerazione l’impatto ambientale delle attività produttive, la qualità dell’ambiente di lavoro per i collaboratori, l’apporto alle comunità locali e l’eticità dell’approccio verso i clienti e i partner commerciali. Il risultato è stato ottenuto da Eurotherm a seguito di un percorso di innovazione sostenibile supportato da NATIVA.

«Siamo felici di far parte di un movimento globale che si impegna in favore di un paradigma economico inclusivo, equo e rigenerativo – afferma Christian Pezzei, CEO di Eurotherm –. Diventare una B Corp significa adottare un modello di business che non solo genera profitti, ma che crea anche valore per tutti gli stakeholder, inclusi collaboratori, fornitori, clienti, e per la società nel suo complesso. Le aziende certificate B Corp si impegnano a perseguire una missione sociale e ambientale, integrandola nelle proprie decisioni strategiche e operative. Non si tratta ovviamente per noi di un punto di arrivo, ma di uno step di una precisa strategia: siamo determinati a mantenere questo standard elevato e a lavorare insieme alla comunità globale delle B Corp per affrontare le sfide alle quali il benessere del nostro pianeta ci mette di fronte».

«Per noi, essere una B Corp rappresenta una milestone significativa in un percorso iniziato già da tempo. Ne sono testimonianza il nostro passaggio a Società Benefit a gennaio 2023, l’impegno costante nel definire una strategia di sostenibilità solida, orientata al breve, medio e lungo termine e l’aver costruito un modello di business che mette al centro le persone e il pianeta – spiega Annalisa Patelli, Sustainability Team Leader di Eurotherm – .Entrare nella community delle B Corp ci consente di unire le forze con altre realtà che condividono l’impegno per un'economia più equa, lungimirante e sostenibile, fondata su valori cardine come etica, trasparenza, responsabilità e creazione di valore per tutti gli stakeholder. Sono convinta che risultati di questa portata si ottengano solo con il coinvolgimento attivo e sentito di tutti i collaboratori. Ogni persona in azienda ha contribuito a rendere possibile questo importante traguardo, e il loro impegno è stato fondamentale per trasformare i nostri obiettivi in realtà. La collaborazione con NATIVA è stata altrettanto preziosa lungo questo percorso, che consideriamo un grande inizio verso nuovi e ambiziosi orizzonti».

Eric Ezechieli, co-founder di NATIVA, dichiara: «Innovazione e sostenibilità sono due lati della stessa medaglia, come riconfermato anche dalle strategie europee. Eurotherm ha abbracciato questa prospettiva, modificando la propria governance, diffondendo al proprio interno una nuova cultura e migliorando progressivamente la capacità di creare valore economico attraverso una costante innovazione a favore dell’ambiente e delle persone. Ora, diventando B Corp, Eurotherm rende ancora più esplicito il proprio impegno: una buona notizia per tutto il settore delle costruzioni e dell’efficienza energetica».

LA COMUNITÀ B CORP

Eurotherm, dopo il passaggio a Società Benefit nel 2023, si unisce a una rete globale di oltre 9400 aziende certificate B Corp in tutto il mondo, distribuite in diversi settori e Paesi. Numeri che rappresentano un movimento in rapida crescita di imprese che condividono una visione comune: utilizzare la forza del business per risolvere le sfide sociali e ambientali più urgenti del nostro tempo. In Europa, il numero delle B Corp è in costante aumento, con aziende di diverse dimensioni e settori che scelgono di entrare a far parte della comunità globale. In Italia le aziende B Corp sono 325, fatturano circa 17 miliardi di euro e occupano 33mila dipendenti.

La certificazione B Corp è stata ottenuta grazie ad una valutazione indipendente e oggettiva da parte di B Lab dell’impatto sociale e ambientale di Eurotherm, secondo gli standard previsti dal B Impact Assessment (BIA). Il processo di valutazione ha analizzato le pratiche e i risultati aziendali considerando cinque differenti categorie: governance, lavoratori, comunità, ambiente e clienti. Grazie alla certificazione, l’azienda è adesso parte del più ampio Movimento delle B Corp™, un movimento globale di persone e imprese che lavorano insieme per trasformare il sistema economico in un modello basato sull’equità, sull’inclusione, sulla rigenerazione e sull’interdipendenza.

IL RISPARMIO ENERGETICO

La sostituzione di impianti tradizionali con tecnologie efficienti come pompe di calore e sistemi radianti contribuisce in modo sostanziale alla riduzione delle emissioni di CO₂ e dei consumi energetici, supportando così la transizione verso edifici a zero emissioni. I sistemi radianti a bassa differenza di temperatura, combinati con pompe di calore, consentono una riduzione dei consumi energetici tra il 20% e il 30% rispetto ai radiatori. Nei climi con maggior domanda di raffreddamento rispetto al riscaldamento, le riduzioni delle emissioni di CO₂ possono raggiungere il 60%.

Eurotherm Spa Società Benefit è un’azienda altoatesina con sede a Frangarto, vicino a Bolzano, fondata nel 1984 e leader nella produzione, commercializzazione ed installazione di sistemi radianti. In quarant’anni di storia, Eurotherm ha realizzato migliaia di impianti in Italia e all’estero e oggi può offrire ai propri clienti un solido know-how tecnologico consolidato da una straordinaria esperienza sul campo. Eurotherm presenta un sistema di qualità certificato, è solidamente radicata in Italia ma lavora con crescente impegno per rafforzare il suo percorso di internazionalizzazione. Attualmente è presente, con la propria rete distributiva, nei principali Paesi europei.

https://www.eurotherm.info/