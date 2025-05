Eurovision Song Contest 2025 Occhi puntati su Lucio Corsi, underdog per gli esperti Sisal con la vittoria a 50.00. La Svezia vola verso la finale favoritissima a 2,00

Roma, 06 maggio 2025 – La St. Jakobshalle arena di Basilea è pronta per accogliere l’Eurovision Song Contest 2025 e, a una settimana esatta dall’inizio della kermesse, la curiosità di scoprire chi sarà il vincitore è altissima. Ma soprattutto, come se la caverà l’Italia con Lucio Corsi? Secondo gli esperti Sisal, anche su questo palco il cantautore toscano potrebbe recitare il ruolo di underdog. La possibilità di vederlo vincente è infatti oggi offerta a 50,00, quota che attualmente condivide anche con un altro italiano - Gabry Ponte - che concorre però per San Marino e con l’Albania rappresentata dai Shkodra Elektronike.

Attenzione poi a Tommy Cash, che con il suo tormentone “Espresso Macchiato”, viralissimo anche in Italia, rischia di rubarci la scena e anche il ruolo: la scalata estone per la vittoria pagherebbe 33 volte la posta, alla pari di quella finlandese e belga.

Chi invece quest’anno potrebbe non temere avversari ed essere già a un passo dal trionfo finale? La Svezia che, offerta a 2,00 su Sisal.it, sembrerebbe essere pronta a conquistare la sua settima vittoria puntando tutto sui KAJ e le loro sonorità epadunk che il gruppo porterà sul palco, per la prima volta dal 1998, con un brano interamente in lingua svedese: "Bara Bada Bastu".

