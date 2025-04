Fattoretto Agency e Somfy: una nuova sinergia per supportare la crescita del brand nel mercato spagnolo

Milano – 18 aprile 2025. Somfy, realtà di riferimento nel settore dell’automazione di finestre e porte per ambienti residenziali e professionali, ha scelto di affidare a Fattoretto Agency lo sviluppo della propria strategia SEO per il mercato digitale iberico. La collaborazione, in particolare, punta a potenziare la visibilità organica del brand, attraverso un approccio data-driven costruito su misura, in grado di supportare un’offerta tecnologica orientata al comfort, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza degli spazi abitativi.

Somfy: oltre cinquant’anni di innovazione nell’automazione domestica

Somfy Spagna (www.somfy.es) rappresenta la declinazione iberica di un gruppo internazionale che, da oltre mezzo secolo, guida l’evoluzione dell’automazione di finestre e porte. Nata con l’obiettivo di migliorare il modo in cui le persone vivono e interagiscono con i propri spazi, l’azienda sviluppa soluzioni connesse e integrate, pensate per unire comfort abitativo, semplicità d’uso e un ridotto impatto sulla natura.

Alla base dell’identità del brand, del resto, c’è un impegno costante verso l’innovazione tecnologica e la qualità dell’esperienza utente, con un’offerta capace di adattarsi ai diversi stili di vita e ai contesti abitativi più eterogenei.

Attraverso una gamma completa di dispositivi, creati da esseri umani per esseri umani, l’azienda consente di automatizzare, personalizzare e controllare l’ambiente domestico – dalla gestione della luce naturale all’isolamento termico – puntando su sistemi intuitivi, intelligenti e sicuri, che si integrano alla perfezione nel proprio arredamento.

Con Somfy, la casa si trasforma in uno spazio unico e conveniente, progettato per garantire benessere e controllo in ogni condizione. L’ambiente domestico diventa così non solo confortevole, ma anche energeticamente efficiente, responsabile e in sintonia con l’ambiente.

Un risultato reso possibile dall’impegno eco-progettuale che accompagna lo sviluppo dei dispositivi, certificato dal label Act for Green, e dall’integrazione di tecnologie intelligenti in grado di ottimizzare la climatizzazione degli interni in ogni stagione.

Fattoretto Agency: SEO data-driven per costruire strategie digitali su misura

Nel percorso intrapreso da Somfy Spagna per rafforzare la propria visibilità digitale, si inserisce il contributo di Fattoretto Agency, agenzia di riferimento nel panorama della SEO data-driven.

La collaborazione, infatti, si fonda su una strategia costruita su misura, che unisce competenze analitiche, tecnologie proprietarie e una profonda conoscenza del contesto digitale europeo. L’obiettivo è accompagnare il brand in un percorso di crescita organica strutturata, supportando il posizionamento sui motori di ricerca e l’ottimizzazione della presenza online nel mercato spagnolo.

Attraverso strategie SEO mirate, interventi focalizzati sulla visibilità nei risultati di ricerca e un affiancamento costante, l’agenzia contribuirà a rendere più solida e riconoscibile l’identità digitale del marchio, in linea con le dinamiche di un mercato in continua evoluzione.

Un percorso condiviso tra innovazione e visibilità

La partnership tra Somfy Spagna e Fattoretto Agency, dunque, si inserisce in un contesto in cui la competitività online rappresenta un asset strategico per tutte le realtà attive in chiave internazionale. Puntare su un presidio SEO strutturato significa oggi rafforzare la riconoscibilità del brand, migliorare la qualità della presenza nei canali digitali e creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile nel medio e lungo periodo.

L’unione tra know-how tecnologico e consulenza specializzata segna l’inizio di un percorso orientato alla continuità, in cui visione, competenze e dati convergono per dare forma a una presenza digitale solida, coerente e competitiva.

Maggiori informazioni: Uff stampa Somfy Spagna | https://www.somfy.es | contact_es@somfy.com

