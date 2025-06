Fenjiu conquista Milano al Chinese Brands Going Global Worldwide Tour del 2025

MILANO, June 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- È iniziato a Milano, in Italia, il tour mondiale "2025 Chinese Brands Going Global Worldwide Tour" con il gigante cinese dei liquori Fenjiu al centro della scena. L'evento, intitolato "New Quality Leads, Brands Set Sail", è stato promosso dal Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano, ospitato da Global Times e organizzato da Fenjiu International e dalla Camera di Commercio Cinese in Italia. Il suo scopo era promuovere i marchi cinesi sulla scena mondiale e sottolinearne l'importanza culturale.

Fenjiu, uno dei principali rappresentanti della cultura cinese del baijiu (un distillato cinese), ha dimostrato il suo impegno per la qualità e il patrimonio culturale. Grazie alla sua ricca storia, allo spirito innovativo e all'approccio strategico, Fenjiu è pronta ad avere un impatto significativo sulla scena mondiale, colmando il divario tra "liquore di fama cinese" e "liquore di fama mondiale".

Zhang Weidong, direttore generale di Shanxi Xinghuacun Fenjiu International Trade Co. Ltd., ha sottolineato che cibo e vino svolgono da sempre il ruolo di importanti "ambasciatori" tra Cina e Italia. Ha fatto notare che, mentre i vini e la pizza italiani sono famosi in Cina, anche il baijiu cinese, come il liquore Zhuyeqing della Fenjiu, ha preso piede in Italia, con una presenza a Milano da oltre 40 anni.

Zhang ha sottolineato che il successo internazionale di Fenjiu non è dovuto solo alla qualità, ma anche alla cultura. "I nostri prodotti rappresentano non solo la qualità cinese, ma anche la ricca cultura del nostro Paese", ha dichiarato. Fenjiu ha scelto di allinearsi agli standard internazionali e di aprire la strada al settore, sfruttando la sua qualità costante e le sue tecniche di produzione uniche per raccontare una potente storia di globalizzazione.

Secondo Zhang, l'approccio di Fenjiu all'espansione globale comprende due percorsi fondamentali: l'immersione culturale e la penetrazione del mercato. L'azienda ha usato le reti cinesi all'estero per stimolare i consumi locali ed è entrata nel panorama dei bar locali attraverso la mixologia dei cocktail, creando fermento tra i consumatori internazionali. Ad oggi, Fenjiu si è espansa in oltre 60 paesi e regioni, con più di 100 distributori, 9.000 punti vendita al dettaglio e 180 negozi duty-free in tutto il mondo.

Geng Xiewei, Consigliere economico e commerciale del Consolato generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano, ha sottolineato che le aziende cinesi di liquori hanno sviluppato modelli di internazionalizzazione unici, sfruttando le reti cinesi all'estero e integrandosi con le culture locali. "L'ingresso favorevole di Fenjiu nel mercato italiano attraverso strategie di localizzazione costituisce un esempio positivo per gli altri marchi cinesi", ha affermato.

Cheng Xuan, Presidente della Camera di Commercio Cinese in Italia e Direttore Generale della filiale milanese dell'ICBC, ha descritto l'Europa come un "sfida" per i marchi globali. Ha sottolineato che gli elevati standard dell'UE in materia di qualità dei prodotti e tutela ambientale hanno aiutato le aziende cinesi a costruirsi una reputazione di eccellenza. Inoltre, la preferenza dei consumatori europei per i prodotti di alta qualità ha spinto i marchi cinesi a lanciare offerte di alta qualità, rafforzando il valore del marchio e il posizionamento sul mercato.

Durante una tavola rotonda sul tema "I marchi cinesi diventano globali", Huo Xiaoli, direttore commerciale di Fenjiu International per l'Italia, ha condiviso spunti sulle strategie dell'azienda in Europa. Ha sottolineato che l'internazionalizzazione del marchio non riguarda solo l'esportazione di prodotti, ma anche il dialogo culturale e la risonanza dei valori. In Italia, Fenjiu si è concentrata sull'impegno culturale, organizzando degustazioni, partecipando a fiere internazionali di liquori e organizzando scambi culturali sino-italiani nel settore dei liquori. Questi sforzi mirano ad abbattere le barriere culturali e a mettere in risalto la saggezza unica dell'estrazione di Fenjiu e il suo profilo aromatico.

Fenjiu ha inoltre adottato una strategia "città chiave + canali principali", entrando in importanti città internazionali come Milano e Roma e stringendo partnership con ristoranti cinesi di lusso, supermercati gourmet e associazioni di cocktail. Inoltre, l'azienda ha coinvolto i consumatori più giovani attraverso campagne di marketing innovative.

Il viaggio internazionale di Fenjiu è iniziato nel 1992 con la fondazione della sua azienda di import-export. Da allora, ha costantemente mantenuto gli standard internazionali e i controlli di qualità nel settore del baijiu cinese. Negli ultimi anni, Fenjiu ha accelerato i suoi sforzi di globalizzazione, aprendo centri esperienziali a Colonia, Singapore e Macao e diventando il liquore ufficiale del vertice BRICS del 2023 in Sud Africa.

Azienda: Global Times OnlineReferente: Qin jingE-mail: qinjing@huanqiu.comSito web: www.huanqiu.comTelefono: 010-65361101Città: Pechino

