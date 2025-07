Ferramenta Bresciana: "Forniture per ferramenta, utensileria e viteria su misura”

Brescia, 14/07/2025 - Il settore della ferramenta svolge un ruolo essenziale nel supportare attività di artigiani, officine e imprese produttive. A Brescia, Ferramenta Bresciana opera da oltre settant’anni offrendo forniture tecniche per ferramenta, viteria e utensileria, rivolgendosi a professionisti e operatori del settore che necessitano di soluzioni affidabili, tempi di risposta rapidi ed un servizio clienti efficiente.

Fondata nel 1955, Ferramenta Bresciana è cresciuta insieme al territorio, accompagnando l’evoluzione delle esigenze del mercato con un’offerta che oggi conta oltre 10.000 articoli disponibili in pronta consegna. All’interno di un magazzino di oltre 2.000 metri quadrati, la varietà dei prodotti si unisce a un livello di specializzazione raro nel settore. Non si tratta solo di vendere bulloni, viti e utensili: l’azienda è in grado di progettare e realizzare viteria speciale su misura, anche in piccoli lotti, rispondendo a richieste complesse con precisione e rapidità.

Il vero valore aggiunto, però, è il fattore umano e l’ascolto del cliente. Il team di Ferramenta Bresciana è composto da professionisti esperti, capaci di affiancare ogni cliente con una consulenza tecnica qualificata. Che si tratti di individuare il materiale più adatto, interpretare un disegno tecnico o proporre soluzioni alternative per una fornitura particolare, il supporto è sempre puntuale e su misura. È questa attenzione che ha reso l’azienda un partner fidato per tante realtà artigiane e industriali della zona.

Ferramenta Bresciana ha saputo coniugare la tradizione di una gestione familiare con un’impostazione moderna, orientata alla qualità del servizio e alla soddisfazione del cliente. Ogni ordine, anche il più urgente, viene gestito con tempestività, grazie ad una logistica rodata e a un magazzino costantemente aggiornato. Un modello che premia l’efficienza senza rinunciare alla relazione personale e al contatto diretto, valori che ancora oggi fanno la differenza.

In un mercato sempre più standardizzato, la Ferramenta Bresciana continua a distinguersi per la sua capacità di ascoltare, consigliare e realizzare soluzioni che rispondano realmente ai bisogni di chi lavora. Una storia di professionalità e passione, che dal 1955 guarda avanti con la solidità delle radici ben piantate nel territorio e la flessibilità di chi sa evolversi ogni giorno.

Contatti:

Immediapress

FERRAMENTA BRESCIANA

Contatti per la stampa:

https://www.ferramenta-ingrosso-bs.com/



A cura di:

Pagine Sì! SpA

https://www.paginesispa.it/

tel. 0744.431.927





COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.