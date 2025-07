Fibank entra nel mercato greco con offerte irresistibili

SOFIA, Bulgaria, 2 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Fibank (First Investment Bank), la maggior banca di proprietà bulgara, espande la presenza regionale offrendo direttamente i propri servizi nella Repubblica Ellenica. Grazie all'applicazione mobile My Fibank, i cittadini greci possono ora utilizzare una serie di diffusi prodotti, come conti correnti, depositi a termine, carte di debito e pacchetti bancari, a condizioni molto interessanti.

I pacchetti My Fibank sono disponibili in 3 tipologie: Basic, Standard e Premium. L'abbonamento Basic non prevede alcun canone mensile. Ognuna di esse include diverse opzioni, come:

Fibank non addebita commissioni nemmeno sui bonifici in entrata in EUR provenienti dallo Spazio economico europeo.

I depositi proposti tramite My Fibank per il mercato ellenico hanno tassi di interesse estremamente interessanti e una durata di 24 o 36 mesi, sottolineando l'impegno della banca nel creare relazioni a lungo termine con la clientela. Tutti i fondi sui conti correnti e sui depositi detenuti presso la banca sono garantiti dal Fondo bulgaro di assicurazione dei depositi.

Fibank è una delle principali banche bulgare e vanta una storia di 32 anni. In questo periodo si è affermata come solido gruppo finanziario, con attività principale nella Repubblica di Bulgaria e presenza regionale a Cipro, in Albania e ora in Grecia. Fibank è un istituto innovativo, apprezzato sia dai clienti al dettaglio, sia dalle aziende, oltre a essere un pioniere nelle soluzioni high-tech e nel digital banking.

