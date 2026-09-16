Fiera dei Sapori d’Italia 2026 a Frascati: 18 giorni di gusto, vini e tradizioni a Villa Torlonia

Dal 17 settembre al 4 ottobre 2026 Frascati torna a essere una delle capitali italiane del gusto con la Fiera dei Sapori d’Italia. Nella suggestiva cornice di Villa Torlonia, per 18 giorni sarà possibile compiere un vero e proprio viaggio gastronomico attraverso le regioni italiane, tra piatti tradizionali, vini, show-cooking, masterclass, laboratori, folklore e musica popolare.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, la manifestazione torna con un programma ancora più ricco e trasforma Villa Torlonia in un grande villaggio enogastronomico dedicato alle eccellenze del Belpaese.

L’evento è ideato e organizzato dal Gruppo Valica, realtà specializzata nel marketing tecnologico con particolare attenzione ai settori del turismo e dell’enogastronomia, con il patrocinio della Città di Frascati, del Parco Regionale dei Castelli Romani e di Visit Castelli Romani.

SumUp e Mastercard sono main sponsor dell’iniziativa. Tra i partner istituzionali figurano Regione Campania, Regione Calabria, Arsac – Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese e la Città di Città Sant’Angelo.

A sostegno della manifestazione anche Concessionaria Autoéquipe, punto di riferimento per la mobilità a Roma, e Top Supermercati, mentre il Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) è Official Green Partner. Tra i partner anche MoleCola, la Cola Italiana, Tomarchio, storico marchio siciliano di bibite gassate a base di agrumi, e Birra Flea, presente con una selezione di birre artigianali umbre.

Un viaggio gastronomico attraverso l’Italia

Per 18 giorni i visitatori potranno assaporare specialità provenienti da ogni angolo d’Italia. Tra le proposte ci saranno i canederli del Trentino-Alto Adige, le trofie al pesto della Liguria, i pici all’aglione della Toscana, gli stringozzi con porcini e tartufo dell’Umbria, la pizza a portafoglio campana, le arancine siciliane, il maialino sardo e molte altre specialità regionali.

Grande spazio sarà riservato anche al vino. La selezione enologica attraverserà idealmente tutta la Penisola con oltre 100 etichette DOC e DOCG, tra cui Valpolicella, Barbaresco, Falanghina, Montepulciano d’Abruzzo, Primitivo e Nero d’Avola.

Show-cooking con Giorgione, Stefano Paciotti e Fabrizio Nonis

La Fiera dei Sapori d’Italia non sarà soltanto un’occasione per assaggiare piatti e vini, ma anche per conoscere più da vicino prodotti, territori e protagonisti della cultura gastronomica italiana.

Il calendario prevede numerosi show-cooking con ospiti d’eccezione. Tra gli appuntamenti annunciati figurano Stefano Paciotti, venerdì 18 settembre; Fabrizio Nonis, “El Beker”, sabato 19 settembre; Giuseppe Daddio, sempre sabato 19 settembre; Federica Di Lieto, domenica 20 settembre; e Giorgione, mercoledì 23 settembre. A questi si aggiungeranno altri protagonisti nel corso della manifestazione.

Spazio anche alle masterclass. Tra gli appuntamenti è prevista un’iniziativa realizzata in collaborazione con la Regione Campania, dedicata al racconto del territorio attraverso il dialogo tra le due anime enologiche regionali: i vini dell’entroterra e quelli delle aree affacciate sul mare.

Un’altra masterclass, organizzata con Regione Calabria e Arsac, accompagnerà invece il pubblico alla scoperta dei vitigni e dei territori che caratterizzano la produzione vinicola calabrese.

Musica e folklore per raccontare le regioni

L’edizione 2026 amplia ulteriormente il suo programma dando spazio anche al folklore e alla musica popolare.

Spettacoli, tradizioni e appuntamenti musicali accompagneranno il pubblico in un percorso alla scoperta delle diverse identità regionali. Un viaggio nell’Italia più autentica, nel quale cucina, musica e cultura popolare diventano strumenti per raccontare la storia e l’identità dei territori.

“La Fiera dei Sapori d’Italia è un appuntamento che valorizza una delle ricchezze più profonde del nostro Paese: la straordinaria varietà delle sue tradizioni, dei suoi prodotti e della sua cultura del cibo”, dichiara Francesca Sbardella, sindaca di Frascati.

“Per Frascati è un piacere ospitare a Villa Torlonia questo viaggio attraverso le eccellenze enogastronomiche delle regioni italiane, accanto al nostro Frascati, che rappresenta una parte importante della storia e dell’identità della nostra città. Sarà un’occasione per incontrarsi, conoscere, degustare e stare insieme, con tante iniziative pensate anche per le famiglie e per i più piccoli”.

“Eventi come questo contribuiscono a rendere Frascati una città sempre più capace di accogliere e di promuovere cultura, turismo e qualità del territorio. Ringrazio Valica per aver scelto ancora una volta Frascati e invito cittadini e visitatori a vivere questa esperienza, alla scoperta dei sapori che, nella loro diversità, raccontano l’Italia”, conclude Sbardella.

“La Fiera dei Sapori 2026 non è semplicemente una vetrina espositiva, ma un vero e proprio viaggio nel cuore della nostra cultura enogastronomica”, dichiara Filippo Massimo, direttore testate del Gruppo Valica e responsabile dei rapporti istituzionali della Fiera dei Sapori d’Italia.

“Quest’anno abbiamo voluto mettere al centro il legame indissolubile tra terra, produttori e consumatori, celebrando l’autenticità dei sapori tradizionali e la straordinaria biodiversità del nostro territorio. Il nostro obiettivo è offrire ai visitatori un’esperienza immersiva che educhi al gusto e valorizzi le eccellenze che rendono unica la nostra tavola nel mondo”.

La manifestazione si svolgerà da giovedì 17 settembre a domenica 4 ottobre 2026 a Villa Torlonia, nel centro di Frascati, in Viale Annibal Caro.

Dal lunedì al venerdì gli stand saranno aperti dalle 18.00 alle 23.30, mentre sabato e domenica la Fiera sarà visitabile dalle 12.00 alle 23.30.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Per degustare le specialità gastronomiche e i vini, i visitatori potranno utilizzare una card, digitale o cartacea, da ricaricare con gettoni. Ogni gettone avrà il valore di 1 euro. La card sarà disponibile alle casse della manifestazione oppure in prevendita sul sito dell’evento.

Una volta caricata, basterà presentarla nelle diverse aree regionali per acquistare le degustazioni desiderate. Gli show-cooking e le masterclass saranno invece accessibili su prenotazione.

Sconto del 20% per chi arriva a Frascati con il Regionale

Grazie all’accordo con Trenitalia, i clienti del Regionale potranno usufruire di uno sconto del 20%, fino a un valore massimo di 50 euro, sul primo acquisto effettuato alle casse della Fiera dei gettoni inclusi nella card oppure sulla prima ricarica di una card precedentemente acquistata sul sito della manifestazione.

Per ottenere lo sconto sarà necessario presentare alla cassa il proprio biglietto di corsa singola del Regionale di Trenitalia a tariffa 39, anche con applicazione sovraregionale, utilizzato e convalidato per raggiungere la stazione ferroviaria di Frascati nello stesso giorno dell’ingresso alla Fiera.

L’offerta potrà essere utilizzata una sola volta da ciascun cliente.

Dal 17 settembre al 4 ottobre, dunque, Villa Torlonia diventerà una grande vetrina dei sapori italiani, offrendo ai visitatori l’opportunità di attraversare idealmente l’Italia senza lasciare Frascati: un percorso fatto di ricette tradizionali, vini, prodotti tipici, musica e cultura.

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