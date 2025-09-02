circle x black
FLO Group tra le stelle della Mostra del cinema di Venezia

02 settembre 2025 | 12.16
LETTURA: 2 minuti

Venezia, 2 settembre 2025 - Musica, degustazioni, incontri ed eventi con le protagoniste e i protagonisti del grande cinema internazionale. Il Gruppo FLO è partner tecnico de La Terrazza by Atlas Concorde durante la 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Per il terzo anno consecutivo, l’azienda leader europea del packaging nel canale vending e punto di riferimento nei canali Horeca e GDO, ha il piacere di partecipare dal 27 agosto al 6 settembre agli eventi in programma nell’iconico luogo d’incontro per registi, attori, creativi e professionisti del cinema, l’Hotel Excelsior a Lido di Venezia.

Quest’anno, sul palcoscenico la vera protagonista è Alpha, la linea di piatti, bicchieri e posate compostabili che segna un’autentica svolta nell’innovazione sostenibile. Realizzati in carta accoppiata a Qwarzo®, il rivoluzionario rivestimento a base di silice che sostituisce completamente la plastica, i prodotti Alpha uniscono performance, estetica e responsabilità ambientale. Una collezione che riflette perfettamente lo spirito della Mostra: un luogo dove tradizione e avanguardia si incontrano, dando vita a nuove narrazioni capaci di ispirare il futuro.

Accanto ad Alpha, trovano spazio anche i bicchieri Maori, scelti per la forza evocativa dei loro decori ispirati ai tatuaggi kiritui: simboli di identità, coraggio e narrazione visiva. Un richiamo ideale al linguaggio universale del cinema, che da sempre trasforma segni e immagini in storie capaci di emozionare.

FLO è orgoglioso di essere parte di un evento che celebra creatività e visione, portando a Venezia la propria idea di futuro: più sostenibile, più responsabile, più vicino alle persone

FLO Group

FLO è un'azienda leader in Europa nella produzione di imballaggi alimentari innovativi, con una forte attenzione alle capsule per il caffè, alle stoviglie, ai contenitori industriali e alle tazze per la distribuzione automatica. Fondata nel 1973 da Antonio Simonazzi, l'azienda è cresciuta fino a diventare un gruppo multinazionale, pur mantenendo i valori di un'impresa familiare italiana. Con sede centrale a Fontanellato (Parma), FLO opera in cinque stabilimenti in tutta Europa ed è riconosciuta per la sua esperienza nella progettazione di imballaggi ad alte prestazioni nei settori alimentare, vending e HoReCa.

Grazie a una tecnologia di termoformatura avanzata e all'impegno per la sostenibilità, FLO produce imballaggi di alta qualità utilizzando un'ampia gamma di materiali, dalle plastiche tradizionali alle bioplastiche sino a soluzioni a base di carta. Il portafoglio dell'azienda comprende ISAP Packaging (Italia), F Bender (Regno Unito) e FLO Europe (Francia), che garantiscono la presenza nei mercati chiave.

