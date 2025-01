Florentero®: i prodotti per il benessere intestinale di cani e gatti

Torino, 27/01/2025 - Il benessere intestinale di cani e gatti spesso è un tema trascurato, ma ha un ruolo determinante per garantire la vitalità quotidiana e il buon funzionamento dell'intero organismo. È essenziale un corretto equilibrio della flora batterica, per contrastare fastidi e disagi gastrici. I prodotti Florentero® nascono con l'obiettivo di sostenere il tratto digerente attraverso una combinazione di ingredienti utili per favorire l'equilibrio microbico e la buona salute dei quattro zampe.

Florentero® Act: sostegno mirato per cani e gatti

Tra i prodotti in questione, Florentero® Act è un mangime complementare formulato per ripristinare una flora batterica in condizioni ottimali. Con la sua miscela di probiotici e prebiotici, permette di intervenire rapidamente in caso di squilibri digestivi, per un contributo decisivo al benessere generale degli animali.

La diarrea rappresenta uno dei segnali più frequenti di disfunzione intestinale, perché l'organismo tende a liberarsi di batteri o tossine che possono risultare dannosi. Quando cani e gatti manifestano feci liquide, si potrebbe verificare una perdita di nutrienti, di liquidi e di elettroliti, situazione che determina malessere e spossamento.

Grazie ad un insieme di ingredienti attivi in Florentero® Act 30 compresse appetibili, è possibile arginare queste problematiche. L'associazione di componenti come i probiotici titolati e gastroprotetti insieme con i prebiotici di qualità rende possibile una ricostituzione veloce del microbiota.

Questo prodotto risponde alle esigenze di cuccioli e di adulti sottoposti a variazioni dietetiche o climatiche, a situazioni di stress o a momenti di sforzo elevato. Le compresse possono risultare utili anche in concomitanza con terapie farmacologiche in grado di influenzare l'ecosistema intestinale, perché proteggono e riattivano la flora "amica".

Per quanto riguarda la modalità d'uso di Florentero® Act, è in genere indicata 1 compressa ogni 10 kg di peso per i cani e 1 ml ogni 5 kg al giorno per i gatti. È consigliato suddividere la dose quotidiana in due momenti, preferibilmente al mattino e alla sera, miscelando il prodotto al pasto oppure inserendolo direttamente nella bocca dell'animale. La durata suggerita è fino a 4 settimane, ma può essere estesa a discrezione del veterinario.

Florentero® Fast: il supporto immediato nelle fasi acute

Accanto alle compresse e alla pasta Act, la linea Florentero® propone anche un alimento complementare denominato Florentero® Fast. Questo prodotto è stato studiato per ridurre i disagi connessi all'assorbimento intestinale durante momenti di diarrea acuta e per favorire un recupero rapido di cani e gatti.

La sua formulazione impiega un ceppo vivo di Lactobacillus acidophilus, un probiotico attivo che aumenta la concentrazione di batteri "buoni" nell'intestino e ostacola la proliferazione di microbi indesiderati.

Florentero® Fast esercita un effetto benefico sulla consistenza delle feci, alleggerendo l'eccessiva presenza di clostridi e coliformi. Si proteggono in questo modo le mucose intestinali e si impedisce l'adesione dei batteri patogeni all'epitelio, con la promozione di un ambiente più solido per le difese immunitarie. Si tratta di una soluzione che si rivolge a tutti i cani e gatti che attraversano episodi acuti di diarrea e fornisce un aiuto importante anche nel periodo successivo, quando l'organismo necessita di una spinta rigenerante per consolidare la vitalità.

Il prodotto è disponibile in flacone da 12 compresse, un formato pratico che semplifica l'utilizzo durante i giorni delicati di malessere intestinale. Florentero® Fast è adatto sia per cuccioli che per adulti, con dosaggi differenziati a seconda del peso. Viene raccomandato l'uso del prodotto per una durata da 1 a 7 giorni, suddividendo, anche in questo caso, la quantità quotidiana in due momenti.

Se serve un prolungamento del trattamento oltre la prima settimana, si può passare a Florentero® Act, così da sostenere la flora batterica con un integratore che contiene sia probiotici che prebiotici a titolazione idonea. In questo modo, l'animale può ottenere un vantaggio continuativo nella gestione della sua funzionalità intestinale.

I vantaggi per il benessere intestinale di cani e gatti

Florentero® Act e Fest rappresentano due alternative complementari per aiutare i quattro zampe a superare i momenti di difficoltà. Osservare un cane o un gatto che soffrono a causa di infiammazioni gastrointestinali suscita sempre preoccupazioni e, quindi, è di grande aiuto avere a disposizione soluzioni specifiche studiate per contrastare gli agenti dannosi e sostenere i microrganismi benefici.

Florentero® si distingue per la semplicità d'uso, l'assenza di effetti collaterali e la sicurezza dimostrata anche in combinazione con altre terapie veterinarie. Per avere maggiori informazioni sui prodotti di questa linea, si può consultare il sito ufficiale Florentero.it, in modo da scoprire tutti i dettagli sui benefici che è possibile ottenere grazie all'impiego di questi prodotti, che aiutano cani e gatti a ritrovare energia, appetito e vivacità.

Florentero® è il tuo alleato per il benessere gastrointestinale degli animali da compagnia. Grazie a formulazioni avanzate e ingredienti di alta qualità, offre una soluzione affidabile per supportare l’equilibrio e la salute dell’intestino di cani e gatti. La missione della linea Florentero® è migliorare la qualità della vita degli animali, garantendo loro il massimo comfort e benessere.

Per informazioni:

Mail: info@candioli.it

Tel.: +39 011 3490232