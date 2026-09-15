Flotte: Geotab presenta la soluzione Indagini e introduce nuove funzionalità di sicurezza, per proteggere ogni viaggio

I nuovi strumenti rendono più semplice per i fleet manager individuare i rischi, condurre indagini sugli incidenti e intraprendere azioni mirate

ROMA, 15 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Ogni viaggio conta: per chi è al volante, per l'azienda che da quel viaggio dipende e per la famiglia che attende il rientro del conducente. Mentre le flotte si trovano ad affrontare costi operativi in aumento e rischi sempre maggiori sulle strade, Geotab, leader globale nelle soluzioni per i veicoli connessi e la gestione degli asset, ha presentato oggi una nuova suite di funzionalità per la sicurezza progettate per aiutare i fleet manager a trasformare dati complessi in azioni chiare e mirate. Le novità annunciate includono Geotab Indagini, una soluzione unificata per la gestione e la risoluzione degli incidenti stradali, oltre a capacità avanzate di video coaching, una Panoramica sulla Sicurezzacompletamente riprogettata e un nuovo sistema di rilevamento delle violazioni.

La sicurezza sta diventando una priorità crescente per le flotte. Secondo un sondaggio condotto da Geotab, il 95% dei professionisti del settore in Europa ritiene che il rischio di collisioni stradali sia aumentato negli ultimi cinque anni. Per i responsabili delle flotte, supportare i conducenti richiede molto più che monitorarne i comportamenti passati. Occorrono analisi tempestive che consentano di identificare i rischi, definire le priorità degli interventi di coaching e misurare i progressi, mantenendo al tempo stesso gli autisti al centro di ogni programma dedicato alla sicurezza.

"Ogni viaggio conta e dietro ogni dato c'è un conducente la cui sicurezza e il cui benessere meritano attenzione", ha dichiarato Stefano Peduzzi, Vice President, Technology Solutions di Geotab. "Le nostre più recenti soluzioni per la sicurezza aiutano i fleet manager a passare dall'analisi di informazioni frammentate all'adozione di azioni mirate. Integrando in un'unica piattaforma approfondimenti analitici relativi ai rischi, flussi di lavoro per il coaching e strumenti investigativi, Geotab consente ai team dedicati alla sicurezza di comprendere più facilmente ciò che accade all'interno delle proprie flotte e di supportare gli autisti prima che un rischio si trasformi in una collisione."

Geotab Indagini: un unico punto di riferimento per la gestione degli incidenti

Le organizzazioni che gestiscono flotte si trovano regolarmente a dover condurre indagini relative a eventi come collisioni, reclami da parte di clienti o cittadini, danni a proprietà e violazioni delle norme di sicurezza. Queste indagini coinvolgono spesso diversi stakeholder: team operativi, responsabili della sicurezza, compagnie assicurative e uffici legali. Il processo è quindi spesso frammentato e gestito manualmente, con conseguenti inefficienze operative e maggiori rischi sotto il profilo legale, normativo e reputazionale.

Geotab Indagini risponde a questa esigenza integrando i dati telematici già disponibili in un flusso di lavoro unificato e strutturato. Anziché raccogliere prove da sistemi scollegati tra loro, i team dedicati alla sicurezza e alle attività operative possono individuare le attività del veicolo correlate a un incidente, ricostruire la cronologia degli eventi e allegare i materiali di supporto in un unico ambiente.

"Gli incidenti che coinvolgono le flotte costano alle aziende miliardi di euro, tra contenziosi e danni reputazionali, in gran parte perché i dati critici restano confinati in sistemi separati", ha aggiunto Peduzzi. "Geotab Indagini cambia questo paradigma trasformando i dati grezzi in un sistema strutturato e verificabile, che fornisce ai fleet manager gli strumenti necessari per mitigare i rischi, oltre alle prove utili a proteggere i conducenti, le attività operative e la redditività aziendale."

Caratteristiche principali di Geotab Indagini

Ulteriori funzionalità per la sicurezza

Oltre a Indagini, Geotab annuncia altre tre novità che ampliano la sua piattaforma di sicurezza connessa.

Risultati

Le flotte europee stanno già dimostrando il potenziale dell'intelligence connessa applicata alla sicurezza. Richfords, vincitrice del premio Safety Champion all'edizione europea dei Geotab Innovation Awards, ha registrato una riduzione del 22% del rischio di collisione e un miglioramento del 59% dei comportamenti di guida sicura entro due mesi dall'implementazione di Geotab Vitality, ottenendo un ritorno sull'investimento del 411%. Barhale, azienda britannica che opera nel settore dell'ingegneria civile, ha combinato la telematica Geotab con la video-telematica basata sull'intelligenza artificiale, riducendo dell'8,8% le collisioni prevenibili, eliminando completamente i conducenti ad alto rischio e negoziando una riduzione del 2,7% dei premi assicurativi, nonostante una crescita della flotta del 40%.

Per saperne di più sulle soluzioni per la sicurezza di Geotab, visita: https://www.geotab.com/fleet-management-solutions/safety/

Disclaimer

La soluzione Geotab Indagini è fornita esclusivamente per finalità informative limitate, nello stato in cui si trova. Nella misura massima consentita dalla normativa applicabile, Geotab non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, inclusa qualsiasi garanzia circa l'idoneità della soluzione a essere utilizzata come prova o in relazione ad attività di custodia, conservazione o archiviazione dei dati. La soluzione non costituisce un servizio di conservazione delle prove, di legal hold o di custodia documentale. Il Cliente è l'unico responsabile della conservazione e della produzione di qualsiasi dato o elemento probatorio richiesto nell'ambito di procedimenti giudiziari o attività investigative, compresi tutti gli obblighi relativi al legal hold e alla catena di custodia delle prove. Geotab non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali problematiche derivanti dall'utilizzo della soluzione nel corso di un contenzioso o in vista di un procedimento legale.

In caso di controversie potenziali o effettive derivanti da un incidente stradale, si raccomanda di consultare un legale qualificato. La messa a disposizione della soluzione da parte di Geotab non costituisce in alcun modo consulenza legale né una raccomandazione in merito a decisioni di natura legale o di conformità normativa.

GeotabGeotab è leader mondiale nelle soluzioni per il trasporto connesso, nella videotelematica e nell'analisi dei dati basata sull'intelligenza artificiale. Scelta da oltre 100.000 clienti - da flotte di piccole e medie dimensioni alle aziende Fortune 500, fino alle organizzazioni del settore pubblico, compreso il governo federale degli Stati Uniti - Geotab connette circa 6 milioni di veicoli in tutto il mondo e processa 100 miliardi di dati ogni giorno. Con le certificazioni ISO/IEC 27001:2022, SOC2, FIPS 140-3 e FedRAMP, e un ecosistema di oltre 700 partner, la piattaforma aperta di Geotab rappresenta un sistema unico in cui vengono integrate sicurezza, conformità e gestione operativa. La nostra missione: un mondo in movimento più sicuro, più efficiente e più sostenibile.

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